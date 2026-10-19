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Giáo dục

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Hơn 2.400 hiệu trưởng, hiệu phó ở TPHCM chuyển sang làm giáo viên

Anh Nhàn

TPO - Sau sắp xếp mạng lưới trường học, TPHCM giảm 2.745 vị trí cán bộ quản lý, trong đó 2.462 người được chuyển sang làm giáo viên theo đúng chuyên môn đào tạo.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, sau sắp xếp mạng lưới trường học, thành phố giảm hơn 700 cơ sở giáo dục công lập so với tháng 7/2025, từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Ở từng cấp học, bậc tiểu học giảm nhiều nhất với 282 cơ sở, tiếp đến là mầm non giảm 268 cơ sở và trung học cơ sở giảm 137 cơ sở. Cùng với việc thu gọn mạng lưới trường lớp, mô hình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng được mở rộng, với 44 trường sau sắp xếp.

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Cô trò Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) trong năm học mới. Ảnh: Huế Xuân

Đội ngũ quản lý trường học là một trong những nhóm chịu tác động lớn sau đợt sắp xếp tại TPHCM. Gần một nửa số cán bộ quản lý không còn giữ vị trí cũ. Từ 5.874 người trước sắp xếp, số lượng cán bộ quản lý còn 3.129 người, giảm 2.745 vị trí, tương đương 46,7%. Trong đó, 2.462 người được bố trí sang làm giáo viên, phù hợp với chuyên môn và cấp học.

Không chỉ các trường phổ thông, mạng lưới trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cũng được tổ chức lại. Trong phương án sắp xếp, 25 trung tâm được sáp nhập, hợp nhất thành 10 đơn vị, giảm 15 đầu mối. Ngoài ra, một số trung tâm được điều chỉnh tên gọi, chức năng và nhiệm vụ.

Về công tác bàn giao sau sắp xếp, Sở GD&ĐT cho biết 100% cơ sở giáo dục đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, kiện toàn lãnh đạo, quản lý, con dấu, tài khoản và bố trí đội ngũ. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành bàn giao tài chính, tài sản mới đạt 90,71%.

Hiện Sở GD&ĐT đang rà soát tình hình cán bộ quản lý chưa được bố trí công việc, nhân sự dôi dư và nhu cầu thuyên chuyển, điều động giữa các cơ sở giáo dục. Sau khi hoàn tất thống kê, sở sẽ báo cáo Bộ GD&ĐT.

Trong tháng 10/2026, Sở cũng tổ chức kiểm tra công tác sắp xếp và tình hình vận hành của các cơ sở giáo dục tại các phường, xã, đặc khu nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những nội dung chưa đúng quy định và ổn định hoạt động nhà trường.

Sở GD&ĐT TPHCM đã kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường học theo phân hiệu, điểm trường, đồng thời hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

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#Sắp xếp mạng lưới trường học #TPHCM #Cán bộ quản lý giáo dục #Giáo viên chuyển đổi #Cơ sở giáo dục

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