Cú hích cho OCOP TPHCM

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đánh giá, TPHCM có nhiều lợi thế để tạo nên các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) chất lượng, đậm đà bản sắc. Thực tế nhiều sản phẩm đã được lan tỏa ra thế giới. Tuy vậy, khâu thương mại, nâng cao giá trị thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Điển hình, nhiều sàn thương mại bán khối lượng lớn hàng hóa nông đặc sản, thực phẩm nhưng các sản phẩm OCOP chỉ chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, nhiều người chưa biết đến.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp, sản phẩm OCOP chưa được nhiều người biết đến (ảnh: Quang Định)

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, sau quá trình mở rộng địa giới hành chính, TPHCM có quy mô dân số gần 14 triệu người, là một trong những trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ và tiêu dùng lớn của cả nước. TPHCM có hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, từ vùng sản xuất nông nghiệp, khu vực ven biển, sông nước đến các làng nghề. Đây là nền tảng phát triển sản phẩm mang dấu ấn địa phương, gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và bản sắc văn hóa.

TPHCM đã công nhận 1.037 sản phẩm OCOP với sản phẩm đa dạng. Tuy nhiên, theo ông Đa, tiềm năng này chưa được chuyển hóa tương xứng thành giá trị gia tăng. Phần lớn chủ thể OCOP có quy mô nhỏ, còn hạn chế về năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu và tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường số.

“Cần tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất, khâu vận chuyển, logistics và hệ thống phân phối. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có vai trò quan trọng trong tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và kênh phân phối. Mục tiêu là giúp hơn 1.000 sản phẩm OCOP của TPHCM có đầu ra ổn định hơn, mở rộng thị phần trong nước và từng bước hướng đến thị trường” - ông Đa nhấn mạnh.

Người dân tìm mua sản phẩm OCOP tại siêu thị

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ chia sẻ, mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là một hàng hóa thương mại đạt chuẩn, mà còn là câu chuyện kể sống động về mồ hôi, trí tuệ... của người nông dân, nghệ nhân.

Theo các chuyên gia, trong thời đại số, thông tin hàng hóa có thể dễ dàng tìm kiếm trên Internet, nhưng để ghi dấu trong tâm trí người tiêu dùng, sản phẩm cần có bản sắc rõ ràng, câu chuyện thuyết phục và cách tiếp cận phù hợp. Làm truyền thông cho OCOP không chỉ để bán một món hàng, mà trước hết là lan tỏa giá trị văn hóa bản địa, khơi dậy niềm tự hào và xây dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng.

Cuộc thi được tổ chức để tìm kiếm, tôn vinh và đồng hành cùng các cá nhân có tư duy sáng tạo nội dung, khả năng truyền cảm hứng về sản phẩm OCOP.