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Quà tặng 20/10: Bật mí những món quà khiến chị em thích mê

Phương Vy

TPO - Quên hoa tươi chóng tàn, thị trường quà tặng 20/10 năm nay xuất hiện nhiều lựa chọn độc đáo. Không chỉ đẹp mắt, nhiều món quà còn có mức giá hạt dẻ, giúp người mua dễ dàng lựa chọn.

Trưa 18/10, không khí mua sắm quà tặng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại nhiều siêu thị, nhà sách và cửa hàng quà tặng ở TPHCM trở nên nhộn nhịp. Các sản phẩm dành riêng cho dịp lễ được trưng bày tại những vị trí nổi bật, với mẫu mã đa dạng, mức giá phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Đáng chú ý, bên cạnh những bó hoa tươi truyền thống, các loại hoa “bất tử” đang trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm. Hoa gấu bông, hoa hồng sáp, hoa len, hoa kẽm nhung được thiết kế với nhiều kiểu dáng, màu sắc bắt mắt, có thể lưu giữ lâu hơn so với hoa tươi. Giá các sản phẩm này dao động từ 15.000-20.000 đồng đến 400.000-500.000 đồng/bó, tùy kích thước và cách trang trí.

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Các siêu thị, cửa hàng quà tặng tại TPHCM ngập tràn quà tặng cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Một lựa chọn mới lạ khác là những bó “hoa ăn được” kết từ các loại trái cây cao cấp như nho mẫu đơn, cam Mỹ, táo Gala, lê Hàn Quốc… Thay vì chỉ mang ý nghĩa trang trí, món quà này còn có thể thưởng thức, tạo cảm giác vừa độc đáo vừa thiết thực cho người nhận.

Với những người yêu thích cây xanh, các chậu hoa sống đời, sen đá được tạo hình bonsai, trang trí thêm nơ hồng cũng là gợi ý đáng chú ý.

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Thay vì chọn hoa tươi, khách hàng lại ưa chuộng các loại hoa bất tử, sống đời có thể trưng quanh năm mà không sợ tàn phai; hay hoa "ăn được" cũng hút khách...

Những món quà nhỏ xinh này không chỉ phù hợp để tặng trong dịp 20/10 mà còn có thể chăm sóc, trưng bày lâu dài. Giá sản phẩm từ khoảng 145.000 đồng, phù hợp với người muốn tìm một món quà ý nghĩa mà không quá tốn kém.

Đang ngắm nghía những chậu hoa được trang trí bắt mắt, anh Minh Hòa (ngụ phường Bình Trị Đông) cho biết, việc lựa chọn quà tặng cho những người phụ nữ thân yêu và đồng nghiệp vào các dịp kỷ niệm luôn được anh chú trọng.

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Thị trường mua sắm quà tặng 20/10 rất sôi động

“Cứ mỗi dịp đến những ngày kỷ niệm dành cho phụ nữ, tôi đều tặng cho họ những món quà ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu tặng hoa hồng thì cũng chỉ trưng được ít ngày, vì vậy tôi tìm những quà tặng có thể chơi lâu hơn, lại đáp ứng sở thích của từng người. Năm nay thị trường quà tặng rất phong phú, giúp tôi dễ dàng lựa chọn hơn”, anh Hòa chia sẻ.

Không chỉ các cửa hàng hoa và quà lưu niệm, nhiều shop thời trang cũng tranh thủ dịp 20/10 tung ra chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Các mặt hàng như quần áo, túi xách, giày dép được giảm giá lên tới 40%. Bên cạnh sản phẩm, những tấm thiệp tri ân cùng lời chúc tốt đẹp cũng được chú trọng, góp phần tạo thêm ý nghĩa cho món quà.

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Hàng loạt sản phẩm dành cho phái đẹp tung giảm giá dịp này

Theo chị Nhi, nhân viên một cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng (phường Xuân Hòa), các dịp lễ dành cho phụ nữ là thời điểm cửa hàng giới thiệu nhiều sản phẩm được thiết kế riêng cho phái đẹp, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi để kích cầu mua sắm vào những tháng cuối năm.

“Những ngày lễ dành cho phụ nữ, chúng tôi tung ra nhiều sản phẩm được thiết kế riêng cho chị em, cùng với đó là những lời chúc ý nghĩa dành cho phái đẹp. Đây cũng là dịp để cửa hàng tăng doanh số, kích cầu tiêu dùng cuối năm. Gần một tuần qua, các mặt hàng như mỹ phẩm, thời trang… đều có lượng khách tăng đáng kể, trong đó nam giới đến lựa chọn quà tặng rất nhiều”, chị Nhi cho biết.

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Quà tặng 20/10 được đánh giá rất phong phú, hấp dẫn, giá cả vừa túi tiền người tiêu dùng

Ở phân khúc cao cấp hơn, điện thoại và trang sức cũng là những lựa chọn được một bộ phận khách hàng cân nhắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống.

Dù giá trị món quà lớn hay nhỏ, điều được nhiều người hướng đến vẫn là tìm được sản phẩm phù hợp với sở thích người nhận, gửi gắm sự quan tâm và tình cảm trong Ngày Phụ nữ Việt Nam.

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#Ngày Phụ nữ Việt Nam #20/10 #quà tặng #hoa #TPHCM

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