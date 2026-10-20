Cầu đi bộ hình lá dừa qua sông Sài Gòn hợp long như thế nào?

TPO - Dự kiến từ 5h sáng 21/10, các đơn vị thi công sẽ chuẩn bị công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Công đoạn hợp long dự kiến diễn ra từ 9h đến 13h cùng ngày.

Theo thông tin từ nhà thầu Đại Dũng, việc hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến bắt đầu lúc 5h ngày 21/10. Hiện sà lan chở nhịp chính vòm thép hình lá dừa nước đang neo ở phía bờ phường An Khánh.

Trong khung giờ 5h-6h, các đơn vị sẽ tháo neo, xoay sà lan. Từ 6h-7h, sà lan được đưa vào vị trí lắp đặt. Giai đoạn định vị, hiệu chỉnh và hạ tải dự kiến diễn ra từ 7h-9h.

Công đoạn hợp long được lên kế hoạch thực hiện từ 9h đến 13h. Sau đó, các đơn vị sẽ dằn sà lan, hạ cột và di chuyển sà lan về vị trí, dự kiến hoàn tất vào khoảng 16h cùng ngày.

Hiện sà lan chở nhịp chính vòm thép hình lá dừa nước đang neo ở phía bờ phường An Khánh.

Theo nhà đầu tư, sau khi khối kết cấu chính về đến khu vực Bến Bạch Đằng vào chiều 19/10, các đơn vị thi công bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho việc hợp long.

Trong ngày 20/10, khối kết cấu được căn chỉnh vào vị trí và hạ tải lên hệ thống trụ đỡ trung tâm. Các kỹ sư lắp đặt thiết bị đo đạc chuyên dụng để kiểm tra độ chính xác, chuẩn bị máy hàn, chi tiết kết nối, bu lông và thiết bị hỗ trợ điều chỉnh trong quá trình thi công.

Các điều kiện thi công cũng được rà soát trước khi kết nối nhịp cầu, nhằm bảo đảm quá trình hợp long diễn ra an toàn, chính xác theo phương án đã chuẩn bị.

Sà lan chở vòm thép được neo ở phía bờ phường An Khánh, sẵn sàng cho công tác hợp long vào ngày 21/10.

Trước đó, khoảng 6h ngày 18/10, đoàn lai dắt gồm một tàu kéo chính và ba tàu hỗ trợ rời cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu cũ), bắt đầu hành trình đưa tổ hợp vòm thép cùng hệ thống bệ đỡ của cầu đi bộ về trung tâm TPHCM.

Hành trình dài khoảng 124km kéo dài hai ngày, với sự phối hợp của đơn vị vận chuyển, Cảng vụ Hàng hải TPHCM và các lực lượng chức năng.

Trong ngày đầu tiên, thời tiết không thuận lợi, có thời điểm mưa lớn, sóng to. Đến khoảng 18h ngày 18/10, đoàn lai dắt đưa khối kết cấu đến phao SR05 an toàn và neo đậu qua đêm.

Đến 5h ngày 19/10, đoàn tiếp tục hành trình vào sông Sài Gòn, đi qua khu vực cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ, sau đó tiến về khu vực trung tâm thành phố.

Khoảng 15h ngày 19/10, tổ hợp kết cấu chính cập khu vực công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, phía bờ Thủ Thiêm, phường An Khánh. Trên hành trình, đoàn lai dắt nhận được sự quan tâm, chào đón của người dân dọc hai bờ sông.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp dự án Nutifood (chủ đầu tư dự án) cho biết, phía trước công trình vẫn còn công đoạn hợp long, kiểm định và hoàn thiện trước khi có thể đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư mong muốn cây cầu sớm đón những bước chân đầu tiên của người dân.