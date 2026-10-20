Hà Nội rà soát thí điểm tổ hợp vui chơi, giải trí 24/7: Cú hích cho 'kinh tế đêm'

TPO - Để hiện thực hóa mục tiêu đón hơn 50 triệu lượt khách vào năm 2030, Hà Nội sẽ rà soát và thí điểm các mô hình du lịch - thương mại hoạt động xuyên đêm (24/7). Cùng với việc mở thêm 3-5 tuyến phố đi bộ, Thủ đô đang từng bước lột xác để trở thành trung tâm giải trí không ngủ của khu vực.

Ngày 19/10/2026, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành kế hoạch về triển khai Chương trình hành động phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu chung của Kế hoạch hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, hạt nhân dẫn dắt, điều phối liên kết phát triển du lịch vùng, một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia; trung tâm du lịch văn hóa - di sản, sáng tạo, sự kiện và dịch vụ du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế...

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, đón và phục vụ từ 47 - 50,5 triệu lượt khách du lịch; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 295 - 340 nghìn tỷ đồng; quy mô phòng lưu trú du lịch tăng thêm tối thiểu 10.000 phòng cao cấp (hạng từ 4 - 5 sao); 3 khu du lịch được công nhận khu du lịch Quốc gia (khu du lịch hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội; khu du lịch Ba Vì; khu di tích quốc gia đặc biệt và thắng cảnh Hương Sơn) và các khu du lịch khác có đủ điều kiện.

Đồng thời hình thành được ít nhất 3 làng nghề, làng cổ là điểm đến du lịch chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực, quốc tế và khả năng đáp ứng các tiêu chí, danh hiệu, giải thưởng quốc tế phù hợp (Làng cổ ở Đường Lâm - Sơn Tây đạt danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc - Hà Đông, làng nghề gốm sứ Bát Tràng đạt danh hiệu quốc tế về du lịch làng nghề)...

Hà Nội sẽ rà soát, lựa chọn các khu vực có đủ điều kiện, xây dựng phương án thí điểm mô hình du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7. Ảnh minh họa

Mô hình du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7

Về phát triển kinh tế ban đêm, Hà Nội sẽ rà soát, lựa chọn các khu vực có đủ điều kiện, xây dựng phương án thí điểm mô hình du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7. Lựa chọn các trung tâm thương mại, trung tâm du lịch, điểm mua sắm có tỷ trọng khách quốc tế cao, đủ điều kiện để triển khai cơ chế hoàn thuế giá trị gia tăng; phối hợp với các cơ quan Trung ương và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai theo quy định hiện hành.

Hoàn thiện đầu tư các điều kiện để được công nhận 3 khu du lịch quốc gia (Ba Vì; khu di tích quốc gia đặc biệt và thắng cảnh Hương Sơn; khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội). Hoàn thành lập, triển khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Đề án bảo tồn, phát triển làng nghề, làng cổ, không gian văn hóa kết hợp du lịch đối với một số làng nghề: dệt lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ, làng cổ ở Đường Lâm, không gian văn hóa - lịch sử địa phương Minh Châu,… trên địa bàn các xã, phường trọng điểm thành điểm du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế...

Phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa thương hiệu Thủ đô, quốc gia, quốc tế phù hợp với từng phân khúc thị trường khách trên địa bàn các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Hình thành và phát triển các Trung tâm công nghiệp văn hóa. Hình thành và phát triển mới: 3 - 5 tuyến phố đi bộ gắn với tuyến phố ẩm thực, biểu diễn văn hóa theo chủ đề, du lịch đêm; 3 - 5 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; 2 - 3 tổ hợp du lịch thể thao chuyên nghiệp.

Phát triển không gian văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây; thu hút khoảng 5 triệu lượt khách hằng năm. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái sản phẩm du lịch “Hà Nội 12 tháng - 12 sắc màu trải nghiệm” và thương hiệu “Thu Hà Nội”...