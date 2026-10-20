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Hoa hậu

Cô gái Hưng Yên ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Tú Oanh
Hồng Vĩnh

TPO - Từ cô gái từng rụt rè, ngại thể hiện bản thân, Phạm Lê Ái Linh (SBD 826), sinh năm 2007, quê Hưng Yên, dần trở nên tự tin qua hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Phạm Lê Ái Linh (SBD 826), sinh năm 2007, quê Hưng Yên, cao 1,69 m. Nữ sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Ái Linh sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, dịu dàng, mang nét trong trẻo của cô gái tuổi đôi mươi. Đằng sau vẻ ngoài nhẹ nhàng ấy là hành trình nỗ lực vượt qua sự rụt rè, học cách bước ra khỏi vùng an toàn và mạnh dạn thể hiện cá tính qua từng hoạt động tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Với số đo ba vòng 86-64-95 cm, Ái Linh sở hữu vóc dáng cân đối, tạo lợi thế trong các phần trình diễn tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Quá trình tập luyện catwalk cũng giúp cô rèn luyện khả năng làm chủ sân khấu, thể hiện thần thái và sự tự tin trước khán giả.
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Ái Linh là sinh viên năm thứ hai ngành Kế toán chất lượng cao tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức chuyên ngành, cô tích cực tham gia hoạt động tập thể để mở rộng trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và khám phá những khả năng của bản thân. Với Ái Linh, quãng đời sinh viên không chỉ là hành trình tích lũy tri thức mà còn là cơ hội để vượt qua giới hạn, từng bước trở nên chủ động và tự tin hơn.
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Hoạt động đầu tiên của Ái Linh tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là hành trình khám phá làng gốm Chu Đậu, nơi lưu giữ những giá trị thủ công truyền thống của dân tộc. Diện áo dài nhật bình, cô cùng các thí sinh tìm hiểu lịch sử làng nghề, chiêm ngưỡng những sản phẩm gốm tinh xảo và cảm nhận sức sống của di sản trong đời sống đương đại. Trải nghiệm này giúp Ái Linh có thêm góc nhìn về việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống.
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Tiếp nối hành trình, Ái Linh cùng các thí sinh đến dâng hương tại Bến tàu không số K15, địa chỉ lịch sử gắn với những chuyến tàu vận tải vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến. Cô cũng tham gia hoạt động tri ân cựu chiến binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng và trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng.
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Ái Linh có dịp tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn thế hệ đi trước, đồng thời tham gia hoạt động chưa được thử sức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.
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“Qua hành trình Hoa hậu Việt Nam, tôi nhận ra đôi khi một hành động nhỏ, nếu xuất phát từ sự chân thành, cũng có thể tạo nên những thay đổi ý nghĩa”, Ái Linh chia sẻ.
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Với Phạm Lê Ái Linh, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là sân chơi để thử sức mà còn là hành trình học hỏi và trưởng thành. Những ngày sống tại nhà chung giúp cô hiểu hơn về tình bạn, sự gắn bó và giá trị của lòng chân thành. Các chuyến đi tìm hiểu văn hóa, lịch sử mở rộng vốn sống, trong khi sự đồng hành của thầy cô, bạn bè tiếp thêm cho cô niềm tin. Ái Linh mong muốn từ những trải nghiệm ấy, bản thân có thể lan tỏa sự quan tâm đến cộng đồng, đặc biệt là trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn.
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Trong tà áo dài truyền thống tại đêm chung khảo toàn quốc, Ái Linh thể hiện vẻ đẹp nền nã, thanh lịch trên sân khấu lấy cảm hứng từ hoa sen.
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Phần thi áo tắm là dịp để Ái Linh thể hiện hình thể, khả năng làm chủ sân khấu và những kỹ năng trình diễn được rèn luyện trong quá trình dự thi.
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Diện đầm dạ hội, Ái Linh thể hiện phong thái trưởng thành hơn sau quá trình tập luyện và trải nghiệm tại cuộc thi, giúp cô tự tin hơn khi bước vào vòng chung kết.

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