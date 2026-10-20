Vành đai 2,5 vừa thông xe kỹ thuật, nút giao Cầu Giấy đã ùn ứ

TPO - Về lo ngại các bãi đỗ xe ngoài phạm vi điều chỉnh lợi dụng việc ban hành giá mới để tăng giá bất hợp lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố không chủ trương để việc điều chỉnh giá dịch vụ tại một nhóm điểm trông giữ phương tiện trở thành lý do cho các cơ sở khác đồng loạt tăng giá thiếu căn cứ.