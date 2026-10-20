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Nhịp sống Thủ đô

Vành đai 2,5 vừa thông xe kỹ thuật, nút giao Cầu Giấy đã ùn ứ

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm sáng và chiều. Một số hạng mục chưa hoàn thiện, việc tổ chức giao thông tại các nút giao còn bất cập khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

VIDEO: Giao thông Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy sau ngày thông xe
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Đoạn Vành đai 2,5 từ đường Cầu Giấy, qua khu đô thị mới Cầu Giấy đến Dương Đình Nghệ dài 1,13km, rộng 40–50m, được thông xe kỹ thuật ngày 10/10.
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Tuyến đường đã cho phương tiện lưu thông nhưng một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện. Biển cảnh báo công trường và rào chắn được đặt tại nút giao Cầu Giấy – Nguyễn Văn Huyên.
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Ghi nhận vào giờ cao điểm sáng và chiều, nhiều phương tiện dồn về nút giao hướng Dương Đình Nghệ, gây ùn tắc cục bộ.
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Dòng xe di chuyển chậm tại khu vực nút giao. Việc thiếu đèn tín hiệu và biển chỉ dẫn ở vị trí này khiến một số người tham gia giao thông lúng túng khi chuyển hướng.
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Dòng phương tiện đông khiến xe cứu thương gặp khó khăn khi di chuyển, dù đã bật còi ưu tiên.
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Tại điểm nối giữa các đoạn đường, mặt đường còn gồ ghề, đất đá và vật liệu xây dựng chưa được thu dọn hết. Một số người dân dắt xe qua khu vực chưa hoàn thiện.
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Tại ngã tư Cầu Giấy – Nguyễn Văn Huyên, các luồng xe rẽ nhánh và đi thẳng giao cắt, gây khó khăn cho việc di chuyển.
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: Người dân mong muốn các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện hạ tầng và tổ chức giao thông tại các nút giao, trong đó có việc lắp đặt đèn tín hiệu phân luồng.
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Sơ đồ hướng tuyến đoạn Vành đai 2,5 nối đường Cầu Giấy (Nguyễn Văn Huyên kéo dài) với nút giao Dương Đình Nghệ. Ảnh: Google Maps.

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