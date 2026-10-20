Vành đai 2,5 vừa thông xe kỹ thuật, nút giao Cầu Giấy đã ùn ứ

TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm sáng và chiều. Một số hạng mục chưa hoàn thiện, việc tổ chức giao thông tại các nút giao còn bất cập khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.
TPO - UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành quy định về công tác quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn. Trong đó có danh sách 33 loại cây xanh được phép trồng trên đường phố và khu vực công cộng, cùng với 18 loại cây không được phép trồng.
TPO - Để hiện thực hóa mục tiêu đón hơn 50 triệu lượt khách vào năm 2030, Hà Nội sẽ rà soát và thí điểm các mô hình du lịch - thương mại hoạt động xuyên đêm (24/7). Cùng với việc mở thêm 3-5 tuyến phố đi bộ, Thủ đô đang từng bước lột xác để trở thành trung tâm giải trí không ngủ của khu vực.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Thủ đô Hà Nội hiện đang duy trì hình thái tạnh ráo, hửng nắng ban ngày chủ đạo. Đợt không khí lạnh yếu gây mưa có thể đến chậm hơn dự kiến.
TPO - Nhằm bảo đảm an toàn công trình mà không làm gián đoạn việc đi lại ban ngày, cầu Thăng Long sẽ bị thu hẹp một nửa mặt đường vào mỗi đêm từ ngày 22/10 đến hết ngày 15/12 để thi công sửa chữa.
TPO - Trước tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến chất lượng sống, Hà Nội sẽ tập trung xử lý các vấn đề gây bức xúc dân sinh như: bụi từ các đại công trường, xe tải làm rơi vãi bùn đất, vấn nạn đốt rác tự phát, đồng thời kêu gọi người dân chủ động "bắt lỗi" vi phạm qua ứng dụng iHanoi.
TPO - Được kỳ vọng xóa điểm ùn tắc cuối tuyến Đại lộ Thăng Long, dự án kết nối đi cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang dần lộ diện các cây cầu lớn, song vẫn chịu nhiều áp lực về mốc thời gian hoàn thành.
TPO - Sáng 19/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội) tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ theo mô hình tổ chức mới.
TPO - Từ 17/10 đến hết 25/12, Hà Nội tổ chức phân luồng, rào chắn một phần mặt đường trên Đại lộ Thăng Long để sửa chữa đồng loạt 4 cây cầu.
TPO - Về lo ngại các bãi đỗ xe ngoài phạm vi điều chỉnh lợi dụng việc ban hành giá mới để tăng giá bất hợp lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố không chủ trương để việc điều chỉnh giá dịch vụ tại một nhóm điểm trông giữ phương tiện trở thành lý do cho các cơ sở khác đồng loạt tăng giá thiếu căn cứ.
TPO - Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ mùi hương quá nồng, các phường xã sẽ khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án cắt tỉa, điều chỉnh mật độ, đánh chuyển cây hoa sữa tại các tuyến phố.
TPO - Từ ngày 20/10, Hà Nội điều chỉnh điểm đầu cuối và lộ trình 4 tuyến xe buýt gồm số 62, 108, 108TC và 113 để phục vụ thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A.
TPO - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, trong giai đoạn 2026–2030, thành phố sẽ thực hiện di dời, thay thế từ 90–100% số cây nguy hiểm thuộc diện cần xử lý, cây chiếm dụng vỉa hè, đồng thời thay thế toàn bộ các chủng loại cây bóng mát không phù hợp.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 48 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái đêm không mưa, ngày hửng nắng. Dự kiến khu vực sắp đón đợt không khí lạnh tràn về gây mưa kéo nền nhiệt hạ.
TPO - Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng phần việc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Mục tiêu sớm đưa Dự án khu tái định cư Xuân La vào hoạt động.
TPO - Dù phục vụ hơn 5,36 triệu lượt khách và doanh thu vượt kế hoạch trong 9 tháng đầu năm 2026, ba bến xe lớn của Hà Nội là Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm mới chỉ khai thác được từ 30,2% đến 36% công suất thiết kế do bất cập luồng tuyến và xe dù, bến cóc.
TPO - Hà Nội sẽ thay dần hoa sữa trồng quá dày, ảnh hưởng đến cư dân bằng các loài cây phù hợp với quy hoạch từng tuyến phố. Trong đó có các tuyến phố văn hóa trong lõi phố cũ như phố Nguyễn Du cũng được định hướng cây đặc trưng là sao đen, thay vì chỉ có hoa sữa.