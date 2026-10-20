Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Đòn tập kích của Nga hé lộ lỗ hổng cảnh báo tên lửa của Ukraine giữa lúc viện trợ Mỹ bị thu hẹp

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo trước nào từ các đối tác về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga trong đêm. Ông cũng nói thêm rằng một số lô hàng thiết yếu từ Mỹ đang bị trì hoãn.

Quân đội Nga vừa thực hiện một trong những đợt tấn công đường không quy mô lớn nhất trong nhiều tháng qua, khiến hơn nửa triệu hộ gia đình bị mất điện và gây hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine.

Tổng cộng, Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo vào Kiev và các khu vực lân cận trong đêm 18/10 rạng sáng 19/10, đồng thời triển khai hơn 200 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công trải dài từ Kharkiv và Dnipro ở phía đông, đến Odesa ở phía nam, cũng như Volyn và Rivne ở phía tây.

Căng thẳng leo thang

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang trở nên căng thẳng liên quan đến vấn đề Mỹ hỗ trợ Ukraine, cũng như cách tiếp cận của Washington đối với Nga.

"Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo khác của Nga đã diễn ra qua nhiều đợt trong đêm, và một lần nữa, chúng tôi không nhận được cảnh báo sớm nào từ các đối tác của mình", ông Zelensky viết trên ứng dụng Telegram.

"Khi các lô hàng tên lửa phục vụ hệ thống phòng không của Ukraine bị chặn lại, trong khi Nga lại được nới lỏng hoặc trì hoãn các biện pháp trừng phạt, thì điều đó cho thấy các đối tác của chúng ta đang phủ nhận thực tế".

Tổng thống Zelensky sau đó cho biết ông đã thảo luận với đại diện của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) về việc đẩy nhanh cung cấp các hệ thống Patriot - loại vũ khí thiết yếu để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga.

"Các hệ thống Patriot và máy bay chiến đấu F-16 của họ đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ trước tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái Nga. Hiện tại, công ty đang tăng cường sản xuất các loại tên lửa đánh chặn. Chúng tôi hy vọng có thể mua một số lượng nhất định tên lửa để bảo vệ thêm nhiều sinh mạng”, ông Zelensky chia sẻ. "Hiện tại, tình hình ở các mặt trận đều không hề dễ dàng. Chúng tôi đã thảo luận về cách thức mở rộng và gia tăng nguồn cung”.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Mỹ đã giảm tiến độ cung cấp một số nguồn lực thiết yếu cho Ukraine, đồng thời lưu ý rằng sự chậm trễ này xuất phát từ phía Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông không cung cấp thêm chi tiết nào khác. Trước đây, Kiev từng chia sẻ rằng họ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận các loại tên lửa đánh chặn - vốn đóng vai trò then chốt để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga.

ghgrj4qlnzlutn5ozber6neodu.jpg
dkd6yyy7wzpfldchcd7eiua7om.jpg
rfcm7gz635li3mevuurz5rhk6a.jpg
u4xetc43uznpzmcubjlphi5ivm.jpg
Nhiều công trình ở Kiev bị hư hại sau cuộc tấn công ban đêm của Nga. (Ảnh: Reuters)

Gián đoạn nguồn tin tình báo

Trong suốt cuộc chiến kéo dài gần 5 năm qua, Ukraine đã dựa vào thông tin tình báo từ Mỹ để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga, cũng như nhận cảnh báo sớm về các đợt tấn công sắp tới.

Ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine, cho biết Kiev đã không nhận được cảnh báo trước đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên trong đêm 18/10, nhưng lại nhận được thông tin trước đợt tấn công thứ hai.

"Vì lý do nào đó, chúng tôi đã không nhận được thông tin trong đợt tấn công đầu tiên. Các chuyên gia của chúng tôi đang phối hợp cùng các đối tác để điều tra vấn đề này, vì đây không phải là lần đầu tiên tình trạng như vậy xảy ra”, ông Ihnat chia sẻ trên truyền hình Ukraine.

Theo thông tin từ Không quân Ukraine, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 247 mục tiêu, bao gồm 4 tên lửa hành trình và 243 máy bay không người lái Nga.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các lực lượng của họ đã thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn" bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái, nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, các kho lưu trữ máy bay không người lái và tên lửa hành trình, cùng một trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi cho biết, ngành năng lượng là mục tiêu chính của các cuộc tấn công, với thiệt hại được ghi nhận trên khắp cả nước. Bộ Năng lượng Ukraine thông báo đã áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, trong khi các đội ngũ kỹ thuật nỗ lực khôi phục nguồn cung.

Ông Koretskyi thống kê, kể từ giữa tháng 7, Nga đã thực hiện hơn 2.000 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, cường độ tấn công cao hơn hẳn so với những năm trước đó trong cuộc chiến.

Reuters

Xem thêm

#xung đột Nga - Ukraine #Kiev #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #căng thẳng Mỹ - Ukraine

Cùng chuyên mục

Động cơ máy bay bốc cháy trước giờ cất cánh ở Peru

TPO - Một chiếc Airbus A320 của hãng hàng không LATAM Airlines Peru bất ngờ bốc cháy động cơ trái tại sân bay ở thủ đô Lima ngày 19/10, ngay trước chuyến bay đến thành phố Piura. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn, không có người bị thương.

Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Mỹ Trump xuống mức thấp kỷ lục ngay trước thềm bầu cử

Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Mỹ Trump xuống mức thấp kỷ lục ngay trước thềm bầu cử

TPO - Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos kết thúc vào ngày 19/10, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh người dân Mỹ lo ngại về giá xăng dầu tăng cao và dường như sẵn sàng “trừng phạt” đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 3/11 tới.

Washington - Kiev rạn nứt, hòa bình ở Ukraine đứng trước phép thử mới

Washington - Kiev rạn nứt, hòa bình ở Ukraine đứng trước phép thử mới

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp chỉ trích người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong khi Washington nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Nga. Những bất đồng ngày càng công khai giữa Mỹ và Ukraine xuất hiện đúng thời điểm các bên tìm cách nối lại đàm phán hòa bình trước mùa đông. Liệu sức ép từ Nhà Trắng sẽ thúc đẩy một thỏa thuận, hay khiến tiến trình ngoại giao vốn bế tắc càng thêm phức tạp?

Biểu tình biến thành bạo lực ở Albania

TPO - Biểu tình chống chính phủ kéo dài tại thủ đô Tirana của Albania tiếp tục leo thang, với người biểu tình phóng hỏa nhiều công trình công cộng và đụng độ với cảnh sát.

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố tặng cổ phiếu SpaceX cho tất cả trẻ em Mỹ

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố tặng cổ phiếu SpaceX cho tất cả trẻ em Mỹ

TPO - Tỷ phú Elon Musk cam kết sẽ tặng một cổ phiếu cho mỗi trẻ em tại Mỹ vào năm 2027. Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Anthropic - một “ông lớn” khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) - tuyên bố sẽ dành ra một phần cổ phần của mình vì lợi ích công cộng.

Paris như vùng chiến sự, Tổng thống Macron lên án ‘những kẻ muốn lật đổ nền Cộng hoà’

Pháp yêu cầu giới nghiêm nhiều nơi sau bạo loạn

TPO - Ngày 19/10, Chính phủ Pháp yêu cầu một số chính quyền địa phương áp đặt lệnh giới nghiêm, trong bối cảnh chịu sức ép lớn vì những thiếu sót về công tác bảo đảm an ninh trong làn sóng biểu tình bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua.

Nhà vua Frederik X trao Huân chương cao quý nhất của Đan Mạch tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhà vua Đan Mạch chia sẻ kỷ niệm sâu sắc về Việt Nam

TPO - Nhà vua Frederik X chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik về những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

Toàn cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử cam go với Tổng thống Donald Trump

Toàn cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử cam go với Tổng thống Donald Trump

TPO - Diễn ra vào giữa nhiệm kỳ tổng thống kéo dài bốn năm, các cuộc bầu cử này về bản chất không liên quan trực tiếp đến vị trí tổng thống. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là một cuộc đua kịch tính, ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết sách của tổng thống đương nhiệm ở nửa sau nhiệm kỳ.

Iran cảnh báo Mỹ và Israel

Iran cảnh báo Mỹ và Israel

TPO - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả khốc liệt hơn nhiều nếu tiếp tục có những hành động mà Tehran coi là gây hấn, đồng thời tuyên bố Iran sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản.

Bạo loạn bùng phát ở Milan, Italy

TPO - Các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại Italy hôm 18/10 đã biến thành đụng độ bạo lực ở Milan và Bologna, buộc cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi phun nước để giải tán đám đông.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe