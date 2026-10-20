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Thất vọng với thiên thần mới

Duy Nam

TPO - Vượt qua hơn 100.000 ứng viên để trở thành thiên thần mới của Victoria's Secret, Solange Omon vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau màn ra mắt tại show diễn năm 2026. Phần trình diễn bị nhận xét mờ nhạt, trong khi kết quả cuộc thi tuyển chọn cũng gây tranh luận.

Vượt qua hơn 100.000 ứng viên, Solange Omon - người mẫu 21 tuổi gốc Cameroon - chiến thắng chương trình truyền hình thực tế Angels Among Us 2026, giành suất trở thành thiên thần mới của Victoria's Secret.

Tuy nhiên, màn chào sân của cô tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, diễn ra sáng 19/10 (giờ Việt Nam), chưa tạo được dấu ấn như kỳ vọng.

Solange vượt qua hai đối thủ trong top 3 là Andreína Martínez - Á hậu 2 Miss Universe 2022 - và người mẫu Mỹ Tatyana Tinsley để giành chiến thắng.

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Màn chào sân của Solange tại Victoria's Secret Show 2026 gây tranh luận.

Trước đó, Hillary Super, CEO Victoria's Secret & Co., chia sẻ với tạp chí People về lý do lựa chọn gương mặt mới: “Solange sở hữu nét tỏa sáng rất riêng biệt. Chính điều đó khiến cô ấy trở thành mảnh ghép đầy thú vị cho thế hệ thiên thần tiếp theo".

Dù vậy, quyết định này vẫn gây tranh luận. Đặc biệt, sau khi Solange xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng.

Trên sàn diễn, Solange diện trang phục cùng đôi cánh màu vàng, kết hợp những dải vải mềm mại nối từ cánh xuống các ngón tay. Tuy nhiên, phần trình diễn của người mẫu 21 tuổi không tạo được hiệu ứng nổi bật.

Dưới bài đăng về Solange trên trang chủ tạp chí Vogue, nhiều khán giả để lại bình luận trái chiều. Một số nhận xét màn trình diễn của cô mờ nhạt, bước đi chưa vững và hình thể chưa thực sự phù hợp với hình dung của họ về một thiên thần Victoria's Secret. Một số ý kiến khác đặt câu hỏi về quyết định lựa chọn Solange, cho rằng cô chưa đủ nổi bật so với các ứng viên còn lại.

Đáng chú ý, màn ra mắt của Solange còn bị đặt lên bàn cân với Anok Yai, người mẫu da đen cũng góp mặt trong show. Khoác lên mình đôi cánh thiên thần màu trắng, Anok Yai thu hút sự chú ý trên sàn catwalk và nhận được nhiều lời bàn luận trên mạng xã hội. Sự đối lập trong phản ứng của khán giả khiến màn chào sân của Solange càng trở thành chủ đề tranh luận.

Tuy nhiên, một số khán giả lên tiếng bảo vệ Solange. Theo họ việc lựa chọn thiên thần mới không nên chỉ dựa vào ngoại hình hay khả năng trình diễn trên sàn catwalk. Câu chuyện cá nhân, cá tính và tiềm năng phát triển cũng có thể là những yếu tố được thương hiệu cân nhắc.

Đằng sau chiến thắng của Solange là hành trình theo đuổi giấc mơ người mẫu song song với công việc hỗ trợ cộng đồng.

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Solange gây chú ý với câu chuyện phía sau sàn diễn.

Trước khi gia nhập Victoria's Secret, Solange sống tại bang Maine (Mỹ), theo học đại học và làm điều phối viên chương trình cho một tổ chức phi lợi nhuận. Công việc của cô tập trung hỗ trợ thanh thiếu niên da đen và thanh thiếu niên nhập cư tiếp cận cơ hội việc làm, phát triển kỹ năng kết nối và tìm hiểu về biến đổi khí hậu.

Trong một vai trò trước đây tại tổ chức phi lợi nhuận, Solange kết nối những người trẻ từ 16-24 tuổi với các cố vấn, chương trình hỗ trợ giáo dục và nguồn lực cộng đồng. Cô cho biết từ lâu đã ấp ủ trở thành người mẫu.

Câu chuyện này cũng là một trong những lý do khiến một bộ phận khán giả ủng hộ Solange, bất chấp những tranh cãi về màn trình diễn đầu tiên. Với họ, danh hiệu thiên thần mới không chỉ là sự ghi nhận về ngoại hình mà còn mở ra cơ hội để cô phát triển sự nghiệp trong ngành thời trang.

Chiến thắng tại Angels Among Us mới chỉ là bước khởi đầu. Solange cần thêm thời gian và những lần xuất hiện thuyết phục để chứng minh khả năng của mình, đồng thời vượt qua những hoài nghi từ công chúng.

Ngoài Solange, Victoria’s Secret Fashion Show 2026 quy tụ nhiều thiên thần đình đám một thời như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel và Elsa Hosk, bên cạnh siêu mẫu Gigi Hadid...

Show diễn năm nay nhận được sự chú ý và khen ngợi của công chúng sau nhiều năm vắng bóng. Điểm nhấn của chương trình là màn ra mắt chiếc Fantasy Bra có giá trị lên tới 50 triệu USD do Kylie Jenner trình diễn.

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#Thiên thần mới của Victoria's Secret #show diễn Victoria's Secret 2026 #Victoria's Secret

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