Tiểu thương tràn ra đường mời khách mua hoa ngày 20/10

TPO - Cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã chính thức đóng lại sau hơn 60 năm tồn tại để nhường chỗ cho cây cầu mới. Không chỉ giữ vai trò giao thông huyết mạch, cầu Trà Khúc 1 đã góp phần tạo nên khung cảnh nên thơ, trữ tình và trở thành đề tài cho thi ca, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh…ở miền Ấn-Trà.
TPO - Trịnh Ngọc Huyền là Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025) - đây cũng là ngôi trường mà đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh theo học. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của quê hương, con người Tây Nguyên.
TPO - Một chiếc Airbus A320 của hãng hàng không LATAM Airlines Peru bất ngờ bốc cháy động cơ trái tại sân bay ở thủ đô Lima ngày 19/10, ngay trước chuyến bay đến thành phố Piura. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn, không có người bị thương.
TPO - Loạt hàng quán, nhà chồ lấn chiếm hành lang bờ biển tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô (Huế). Chính quyền địa phương đang vận động tháo dỡ, yêu cầu hoàn trả mặt bằng trước ngày 31/10, nhằm lập lại trật tự kinh doanh tại các bãi biển thuộc vịnh đẹp thế giới Lăng Cô.
TPO - Từ cảng Đông Xuyên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ hợp vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được lai dắt vượt quãng đường 124km trên sông, biển để về đến khu vực trung tâm TPHCM chiều 19/10. Hành trình đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực Bến Bạch Đằng.
TPO - Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu cho mỗi cán bộ là phải chuyển mạnh từ làm đúng quy trình sang tạo ra kết quả cụ thể, có thể đo lường. Đánh giá cán bộ bằng KPI/OKR vì thế trở thành căn cứ quan trọng để nhận diện ai làm được việc, ai để công việc đình trệ, ai không còn đáp ứng yêu cầu cần được xem xét, bố trí lại.
TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm sáng và chiều. Một số hạng mục chưa hoàn thiện, việc tổ chức giao thông tại các nút giao còn bất cập khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.
TPO - Theo BS.CK2 Trần Đắc Nguyên Anh, Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viêm não mô cầu có thể diễn tiến rất nhanh. Trẻ mắc bệnh có thể tử vong trong vòng 12-24 giờ sau khi khởi phát bệnh.
TPO - Trong hành trình khám phá miền di sản Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương. Hành trình trở về cội nguồn không chỉ giúp các cô gái thêm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn bồi đắp hành trang tri thức, bản sắc và trách nhiệm trên chặng đường hướng tới tương lai.
TPO - Khi phố phường còn thưa vắng, chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) sáng rực ánh đèn, tấp nập người mua bán. Du khách đến đây lúc rạng sáng, nhất là dịp 20/10, có thể khám phá nhịp sống đặc biệt của Hà Nội, ngắm nhìn hàng nghìn bó hoa tươi đủ sắc màu.
TPO - Lưu Phương Anh là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ về áp lực khi thi trên quê nhà và sự thay đổi của bản thân sau hơn hai tháng sống, tập luyện tại nhà chung.