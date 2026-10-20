'Ma trận' nhà chồ, hàng quán lấn bờ vịnh đẹp nhất thế giới tại Huế

TPO - Nằm trong lòng một quả núi thuộc dãy Tam Điệp hùng vĩ, động Từ Thức được coi là một trong những hang động đẹp nhất ở Thanh Hóa với cảnh núi non hùng vĩ. Theo đơn vị quản lý thắng cảnh động Từ Thức, vẻ đẹp của hang động, thạch nhũ lung linh huyền ảo gắn với truyền thuyết ly kỳ đã thu hút lượng lớn du khách về tham quan.