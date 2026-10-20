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Hàng không - Du lịch

'Ma trận' nhà chồ, hàng quán lấn bờ vịnh đẹp nhất thế giới tại Huế

Ngọc Văn

TPO - Loạt hàng quán, nhà chồ lấn chiếm hành lang bờ biển tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô (Huế). Chính quyền địa phương đang vận động tháo dỡ, yêu cầu hoàn trả mặt bằng trước ngày 31/10, nhằm lập lại trật tự kinh doanh tại các bãi biển thuộc vịnh đẹp thế giới Lăng Cô.

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Vịnh Lăng Cô, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế, được công nhận là thành viên Câu lạc bộ Các vịnh đẹp nhất thế giới vào năm 2009. Sở hữu bãi cát﻿ trắng trải dài, cảnh quan tự nhiên đặc trưng, nơi đây là điểm đến du lịch nổi tiếng, đồng thời là không gian tắm biển, sinh hoạt cộng đồng của người dân và du khách.
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Tuy nhiên, cũng tại khu vực vịnh đẹp thế giới này, từ nhiều năm trở lại đây, các nhà hàng, quán ăn dựng lên san sát đua nhau lấn ra mép biển﻿, sử dụng cột bê tông đóng sâu xuống nền cát làm khung nhà chồ phục vụ kinh doanh… tạo nên hình ảnh nhếch nhác, phản cảm bên chân sóng.
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Những công trình này từng tồn tại từ lâu, ảnh hưởng đến không gian ven biển cũng như cảnh quan tự nhiên và diện tích sử dụng chung của cộng đồng.
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Các công trình cơi nới không chỉ lấn chiếm bãi cát, hành lang bờ biển, mà còn thu hẹp, che chắn lối xuống khu vực công cộng, khiến nhiều vị trí trông như đường nội bộ của hàng quán, gây khó khăn cho người dân và du khách﻿ khi tiếp cận bãi tắm.
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Qua rà soát giữa tháng 10, xã Chân Mây - Lăng Cô xác định còn 6 quán ăn dựng nhà chồ, cơi nới bằng trụ bê tông lấn bãi biển Bình An và Lăng Cô. Các công trình tồn tại nhiều năm trong hành lang bảo vệ bờ biển, cần được xử lý dứt điểm.
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Trước tình trạng lấn chiếm kéo dài, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã rà soát hiện trạng, làm việc với các hộ kinh doanh tại khu vực Bình An (vịnh Chân Mây), Loan Lý và Đông Dương (vịnh Lăng Cô), tuyên truyền quy định về đất đai, quy hoạch﻿, xây dựng, đồng thời vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm.
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Theo ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, trong tháng 9, địa phương đã làm việc với các hộ kinh doanh để triển khai kế hoạch tháo dỡ. Các hộ cam kết tự di dời toàn bộ tài sản, vật kiến trúc trước ngày 31/10. UBND xã giao Phòng Kinh tế tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc thực hiện cam kết và hoàn trả mặt bằng.
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Theo chính quyền xã, việc tháo dỡ có thể ảnh hưởng đến sinh kế, nhưng một số chủ hàng quán cho biết sẵn sàng chấp hành, đồng thời kiến nghị được bố trí mặt bằng kinh doanh phù hợp quy hoạch. Lực lượng chức năng xã sẽ phối hợp hỗ trợ các hộ vận chuyển tài sản, thu dọn và vệ sinh khu vực sau tháo dỡ.
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Lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô lưu ý, quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý công trình vi phạm, bảo đảm các lối xuống biển công cộng thông thoáng, thuận tiện cho người dân và du khách. Sau khi các hộ tháo dỡ, địa phương sẽ quản lý chặt hiện trạng, xác định phạm vi hành lang bờ biển﻿, lập hồ sơ theo dõi nhằm ngăn tình trạng tái lấn chiếm, cơi nới trái phép.
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Sau khi hoàn trả mặt bằng, chính quyền xã dự kiến xây dựng phương án bố trí điểm kinh doanh phù hợp quy hoạch, bảo đảm cho thuê công khai, minh bạch. Địa phương cũng định hướng tổ chức điểm chụp ảnh, quảng bá du lịch﻿ và sắp xếp dịch vụ hợp lý, cải thiện cảnh quan, chất lượng phục vụ du khách tại vịnh đẹp thế giới Lăng Cô và vịnh Chân Mây.

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#Huế #vịnh Lăng Cô #nhà chồ #lấn chiếm bờ biển #tháo dỡ hàng quán #Chân Mây - Lăng Cô #Bình An #Loan Lý #Đông Dương #hành lang bờ biển #du lịch biển

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