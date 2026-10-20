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Pháp luật

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Vụ đập kính hàng loạt ô tô ở Nghệ An: Hé lộ động cơ gây án

Thu Hiền

TPO - Thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng đập vỡ kính 9 ô tô ở Nghệ An để tìm tài sản trộm cắp. Nhóm này bị công an bắt giữ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tin báo.

Chiều 20/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Trường Vinh và các đơn vị liên quan đã truy xét, bắt giữ 3 đối tượng gây ra các vụ đập kính ô tô tại phường Thành Vinh và xã Diễn Châu.

Các đối tượng gồm Lý Xuân Hoạt (SN 2009), N.Đ.H. (SN 2013), cùng trú tại phường Hoàng Mai và Hồ Hùng Mạnh (SN 2010), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

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Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng bàn bạc, thống nhất tìm những ô tô đỗ ở nơi vắng người, không có người trông coi để đập kính, tìm tài sản lấy trộm.

Khoảng 2h ngày 19/10, Hoạt điều khiển xe máy chở H. và Mạnh di chuyển theo Quốc lộ 1A từ phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu. Khi đến khu vực xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, phát hiện một ô tô không có người trông coi, Hoạt xuống xe, dùng dụng cụ phá kính khẩn cấp đập vỡ kính để tìm tài sản. Trong khi đó, H. và Mạnh đứng cách hiện trường khoảng 30m để cảnh giới.

Không tìm thấy tài sản có giá trị, cả nhóm tiếp tục di chuyển tìm mục tiêu khác.

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Công an lấy lời khai đối tượng Lý Xuân Hoạt.

Đến khoảng 3h cùng ngày, tại khu vực vỉa hè một chung cư thuộc phường Thành Vinh, Hoạt tiếp tục dùng dụng cụ phá kính đập vỡ kính của 8 ô tô. Tuy nhiên, nhóm này vẫn không tìm được tài sản như mong muốn nên rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo của người dân, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Trường Vinh cùng công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xác minh, truy xét. Đến sáng 20/10, cả 3 đối tượng bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi. Tang vật thu giữ gồm một xe máy không gắn biển kiểm soát và một dụng cụ phá kính khẩn cấp.

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Tang vật vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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