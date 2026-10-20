Ẩu đả trong quán karaoke ở Cần Thơ, một người tử vong

TPO - Sau vụ ẩu đả xảy ra tại một quán karaoke ở xã Long Phú (TP. Cần Thơ), một người đàn ông bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tử vong cùng ngày. Hai người liên quan đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 20/10, Công an xã Long Phú (TP. Cần Thơ) cho biết, đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ xác minh, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 17/10, tại quán karaoke K.N (ấp 1, xã Long Phú), xảy ra vụ ẩu đả khiến ông N.V.Q. (SN 1986, ngụ xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) bất tỉnh.

Sau đó, ông Q. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu nhưng tử vong vào 21h cùng ngày.

Camera an ninh ghi lại cảnh bên trong quán karaoke nơi xảy ra vụ ẩu đả khiến một người tử vong.

Tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an xã Long Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ tiến hành xác minh, trích xuất dữ liệu giám sát và làm việc với những người liên quan.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định 5 người liên quan, gồm K.M.C. (SN 1996), H.Q.N. (SN 1990), K.M.D. (SN 2004), C.H.T. (SN 1990) và T.K.T. (SN 1993, cùng ngụ TP. Cần Thơ).

Cơ quan công an đã triệu tập 3 người đến trụ sở để làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan. Riêng K.M.C. và K.M.D. vắng mặt tại địa phương.

Sau khi được vận động, ngày 18/10, K.M.C. và K.M.D. đã đến công an xã đầu thú.