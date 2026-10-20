Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ẩu đả trong quán karaoke ở Cần Thơ, một người tử vong

Nhật Huy

TPO - Sau vụ ẩu đả xảy ra tại một quán karaoke ở xã Long Phú (TP. Cần Thơ), một người đàn ông bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tử vong cùng ngày. Hai người liên quan đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 20/10, Công an xã Long Phú (TP. Cần Thơ) cho biết, đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ xác minh, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 17/10, tại quán karaoke K.N (ấp 1, xã Long Phú), xảy ra vụ ẩu đả khiến ông N.V.Q. (SN 1986, ngụ xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) bất tỉnh.

Sau đó, ông Q. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu nhưng tử vong vào 21h cùng ngày.

image-777.png
Camera an ninh ghi lại cảnh bên trong quán karaoke nơi xảy ra vụ ẩu đả khiến một người tử vong.

Tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an xã Long Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ tiến hành xác minh, trích xuất dữ liệu giám sát và làm việc với những người liên quan.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định 5 người liên quan, gồm K.M.C. (SN 1996), H.Q.N. (SN 1990), K.M.D. (SN 2004), C.H.T. (SN 1990) và T.K.T. (SN 1993, cùng ngụ TP. Cần Thơ).

Cơ quan công an đã triệu tập 3 người đến trụ sở để làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan. Riêng K.M.C. và K.M.D. vắng mặt tại địa phương.

Sau khi được vận động, ngày 18/10, K.M.C. và K.M.D. đã đến công an xã đầu thú.

Xem thêm

#Cần Thơ #ẩu đả quán karaoke #người tử vong #Công an xã Long Phú

Cùng chuyên mục

Chi tiết luật sư, công an nhận tiền vẽ đường thoát tội cho nhóm Mr Pips khi bị tố cáo

Chi tiết luật sư, công an nhận tiền vẽ đường thoát tội cho nhóm Mr Pips khi bị tố cáo

TPO - 2 cựu công an cùng 1 luật sư đã thành lập 'tổ tư vấn' để hỗ trợ về mặt pháp lý cho nhân viên của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khi bị khách hàng kiện và tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nhóm này được trả thù lao 6,4 tỷ đồng sau khi giúp nhóm Mr Pips chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Hải chém ông T do tranh cãi về nợ tiền mua lòng heo, gây thương tích 16%, bị bắt giữ để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng.

Mua nợ lòng heo không được, dùng dao chém người bán

TPO - Trần Văn Thanh Hải (SN 1988, Vĩnh Long) mua lòng heo và đề nghị cho nợ tiền nhưng người bán hàng không đồng ý và bán cho người khác. Tức giận, Hải lấy dao chém nạn nhân. Đối tượng Hải đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau đó.

Ám hiệu riêng của quản lý quán karaoke khi cho nhân viên bán dâm

TPO - Theo Công an TPHCM, để thu hút khách và tăng doanh thu, quản lý Karaoke Yến Như và Karaoke Holiday thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm. Khi khách có nhu cầu, quản lý giới thiệu, thỏa thuận giá, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên ra ngoài thông qua giấy ra cổng với lý do “đi ăn”, “có việc gia đình”...

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe