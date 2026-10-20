"Góc khuất" ở hiện trường vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính

TPO - Dù vị trí đỗ xe trên vỉa hè mặt tiền toà chung cư và ngay ngã tư trung tâm của thành phố Vinh cũ (tỉnh Nghệ An), nhưng khu vực này lại là "góc khuất" tầm nhìn khi không có người túc trực, không có hệ thống camera an ninh.
TPO - Do dịch Covid-19 khiến kinh doanh gặp khó khăn, bị can Lê Thị Hải Anh (giám đốc hãng phim Sao Việt) bịa có nhiều quan hệ để nhận tiền làm sổ đỏ, chạy án, rồi chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.
TPO - Sau khi uống rượu bia, tài xế taxi điều khiển ô tô tông trúng công nhân đang thu gom rác trên đường, khiến nạn nhân bị thương tật 76%. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế này.
TPO - Sau vụ ẩu đả xảy ra tại một quán karaoke ở xã Long Phú (TP. Cần Thơ), một người đàn ông bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tử vong cùng ngày. Hai người liên quan đã đến cơ quan công an đầu thú.
TPO - Công an TPHCM vừa ra mắt Tổ tiếp nhận xử lý thông tin khẩn cấp và Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ Công an Thành phố. Đây là bước chuẩn bị để tiến tới tích hợp ba đầu số 113, 114, 115 thành một đầu mối thống nhất, rút ngắn thời gian phản ứng khi người dân cần trợ giúp.
TPO - 2 cựu công an cùng 1 luật sư đã thành lập 'tổ tư vấn' để hỗ trợ về mặt pháp lý cho nhân viên của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khi bị khách hàng kiện và tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nhóm này được trả thù lao 6,4 tỷ đồng sau khi giúp nhóm Mr Pips chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
TPO - Qua kiểm tra các cơ sở lưu trú, Công an tỉnh Đồng Nai xác định có tổng cộng 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.
TPO - Trần Văn Thanh Hải (SN 1988, Vĩnh Long) mua lòng heo và đề nghị cho nợ tiền nhưng người bán hàng không đồng ý và bán cho người khác. Tức giận, Hải lấy dao chém nạn nhân. Đối tượng Hải đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau đó.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những khách hàng đã mua, sử dụng các sản phẩm nhãn hiệu Loramen liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.
TPO - Từ phản ánh mất trộm chó của người dân, Công an TPHCM phát hiện nhóm người dùng ô tô, thiết bị kích điện để trộm cắp, sau đó sơ chế, chuyển hàng đi nhiều tỉnh, thành. Số lượng ước tính trên 10 tấn thịt chó.
TPO - Bị tài xế Grab từ chối chở khách có biểu hiện say xỉn, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hai người đàn ông đè tài xế xuống đánh.
TPO - Phát hiện bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, sau nhiều lần trình báo, đơn từ gửi tới cơ quan chức năng, những giám đốc bất đắc dĩ phải mòn mỏi chờ kết quả xác minh nhưng gần như vô vọng, kéo dài cả năm trời vẫn mịt mù việc hồi âm.
TPO - Trong quá trình sản xuất tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn, làm cà phê giả.
TPO - Theo Công an TPHCM, để thu hút khách và tăng doanh thu, quản lý Karaoke Yến Như và Karaoke Holiday thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm. Khi khách có nhu cầu, quản lý giới thiệu, thỏa thuận giá, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên ra ngoài thông qua giấy ra cổng với lý do “đi ăn”, “có việc gia đình”...
TPO - Sau khi đoạn clip ghi cảnh người đàn ông dùng gậy đập phá ô tô trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc, TP HCM) lan truyền trên mạng xã hội, Công an TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc xác định được danh tính của đối tượng liên quan.
TPO - Sau mâu thuẫn trên livestream TikTok, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo phóng lợn, gậy kim loại và vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến đường tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
TPO - Sau vụ việc cô gái 23 tuổi tự tử, nghi do bị công kích trên mạng xã hội vì câu chuyện tình cảm cá nhân, các luật sư cảnh báo: người đăng bài, người bình luận và cả người chia sẻ lại đều có thể bị xử lý.