"Góc khuất" ở hiện trường vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính

TPO - Sau vụ ẩu đả xảy ra tại một quán karaoke ở xã Long Phú (TP. Cần Thơ), một người đàn ông bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tử vong cùng ngày. Hai người liên quan đã đến cơ quan công an đầu thú.