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Pháp luật

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Nữ giám đốc hãng phim lừa 'chạy án' chiếm đoạt tiền tỷ

Hoàng An

TPO - Do dịch Covid-19 khiến kinh doanh gặp khó khăn, bị can Lê Thị Hải Anh (giám đốc hãng phim Sao Việt) bịa có nhiều quan hệ để nhận tiền làm sổ đỏ, chạy án, rồi chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.

Ngày 20/10, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Hải Anh (SN 1979, ở phường Định Công) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hải Anh là Giám đốc hãng phim tư nhân Sao Việt. Do ảnh hưởng của dịch Covid, kinh doanh khó khăn dẫn tới vay nợ nhiều nên Hải Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, năm 2022, Hải Anh giới thiệu với 2 người phụ nữ là mình làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam, có quan hệ với Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, có thể giúp họ làm sổ đỏ cho mảnh đất ở Quốc Oai. Qua đó, bị can đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng chi tiêu cá nhân, hiện mới trả lại 200 triệu.

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Ảnh minh họa.

Đến năm 2024, Hải Anh chuyển sang hình thức lừa đảo “chạy án”. Viện kiểm sát xác định, tháng 5/2024, chị Nguyễn Thị Chúc Phương bị Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập làm việc do liên quan trong vụ án hình sự “Mua bán trái phép hoá đơn”. Lo bị xử lý hình sự, chị Phương nhờ người quen giúp “liên hệ” với công an và qua giới thiệu, chị tới gặp Hải Anh.

Sau khi nói chuyện, Hải Anh đồng ý giúp chị Phương giải quyết được việc đang bị Công an tỉnh Phú Thọ điều tra. Đồng thời, yêu cầu phải chuyển 30 triệu đồng và một chai rượu để làm quà tặng. Nạn nhân đồng ý, đưa cho Hải Anh 35 triệu đồng.

Tháng 5/2024, Hải Anh tiếp tục nói sẽ giải quyết xong công việc cho chị Phương không còn liên quan đến Công an tỉnh Phú Thọ nữa, với chi phí 2 tỷ đồng. Do không có đủ tiền nên chị Phương từ chối và bị can “hạ giá” xuống 1,5 tỷ.

Tháng 6/2024, chị Phương cùng chồng đưa đủ số tiền nói trên cho Hải Anh, được bị can viết lại một giấy cho vay tiền để làm tin. Sau đó, chị Phương vẫn bị Công an tỉnh Phú Thọ gửi giấy triệu tập làm việc.

Thấy Hải Anh không thực hiện được như cam kết, chị Phương hẹn gặp và yêu cầu xác nhận về việc nhận của chị Phương số tiền 1,5 tỷ đồng để lo công việc thời gian từ ngày 1/6/2024 - 1/7/2024, nếu không thực hiện được sẽ trả lại toàn bộ. Hải Anh đồng ý, ký vào Biên bản cam kết.

Ngày 28/8/2021, chị Nguyễn Thị Chúc Phương bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”. Chị nhiều lần liên lạc yêu cầu Lê Thị Hải Anh trả lại tiền nhưng bị can trốn tránh, không trả.

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