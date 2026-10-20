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Thông tin về đợt không khí lạnh sắp tới ở miền Bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Đợt không khí lạnh từ đêm 21/10 ở miền Bắc có cường độ yếu và lệch Đông nên chỉ khiến nền nhiệt giảm 1-2 độ, đồng thời gây mưa rải rác.

Miền Bắc đang trải qua một trong những tháng 10 nóng nhất lịch sử khi nhiệt độ cao nhất trong nhiều ngày duy trì ở mức 32-34 độ. Đây là mức nhiệt khá cao trong thời gian giao mùa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thời tiết oi nóng, ít mưa sẽ chấm dứt vào khoảng ngày 21/10, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu.

Cụ thể vào khoảng đêm 21 và ngày 22/10, không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta. Tuy nhiên, do cường độ yếu và đặc điểm lệch đông nên đợt không khí này chỉ làm giảm nhiệt 1-2 độ ở miền Bắc, đồng thời gây mưa rải rác cho khu vực Đông Bắc Bộ trong đêm 21 và ngày 22/10.

Ngay sau đó, vào khoảng 24/10, nền nhiệt tăng trở lại, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày oi nóng, ít mưa với nhiệt độ cao nhất quay lại mức 32-34 độ.

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Khu vực Đông Bắc Bộ gồm Hà Nội có thể đón mưa rải rác trong đêm 21 và ngày 22/10.

Trong khi đó, tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên đêm 21/10 và ngày 22/10 cũng có mưa nhưng cường độ mưa không lớn và diện mưa không rộng. Sau đó thời tiết quay trở lại hình thái ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong chiều và tối 20/10 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong chiều và tối các ngày 21-22/10, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ khoảng ngày 23/10, khu vực này chuyển sang thời tiết hửng nắng, ít mưa.

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