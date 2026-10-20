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Xe tăng và thiết giáp do Việt Nam chế tạo dự kiến góp mặt tại Triển lãm Quốc phòng 2026

Nguyễn Minh

TPO - Xe tăng hạng nhẹ T1 và xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo dự kiến được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Hiện đã có 189 đầu mối, công ty từ 36 quốc gia đăng ký tham gia sự kiện này.

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Đồng chủ trì họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng - Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

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Ảnh: Nguyễn Minh

Triển lãm do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức từ ngày 10 đến 13/12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Đây là kỳ triển lãm thứ ba, tiếp nối hai lần tổ chức vào các năm 2022 và 2024.

Thông tin về những sản phẩm dự kiến giới thiệu tại triển lãm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng - Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết có xe tăng T1xe XTC-03 do Tổng cục nghiên cứu, sản xuất.

Theo thông tin đã được công bố trước đó, T1 là xe tăng hạng nhẹ do Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) chủ trì, phối hợp với 12 đơn vị trong toàn quân nghiên cứu, chế tạo. Mẫu xe được thiết kế theo hướng mở, cho phép tích hợp, thay thế các chủng loại vũ khí, khí tài khác nhau.

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Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng thông tin tại buổi họp báo.

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 do Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn quân nghiên cứu, chế tạo. Xe được tích hợp hệ thống phát hiện, cảnh báo chiếu xạ laser đồng bộ với dàn phóng đạn khói, cùng các hệ thống có khả năng tự động kích hoạt chế độ bảo vệ kíp xe.

Ngoài các sản phẩm mới, khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế hai lực lượng Quân đội và Công an, trong đó có nhiều loại mới. Các gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Các nhóm sản phẩm tại triển lãm gồm phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị phục vụ Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

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Mẫu xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 do Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) chủ trì, phối hợp nghiên cứu, sản xuất.

Hiện có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày như: Anh, Ba Lan, Belarus, Brazil, Canada, CH Séc, Croatia, Iran, Italy, Myanmar, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Slovakia...

Khu vực triển lãm có tổng diện tích khoảng 123.800 m², tăng khoảng 23.800 m² so với năm 2024, gồm bảy khu vực chính. Trong đó, khu trưng bày trong nhà rộng khoảng 23.500 m², khu trưng bày ngoài trời khoảng 24.700 m².

Cùng với hoạt động trưng bày, các hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước được chuẩn bị để doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Mỹ, Anh, Nhật Bản và Bulgaria đã xác nhận tham gia các hội thảo.

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Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng về triển lãm cùng những thành tựu phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng.
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Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), giới thiệu tổng quan về triển lãm.

Ban tổ chức cũng bố trí khu vực hội thảo, phòng họp phục vụ các cuộc làm việc song phương, ký kết hợp đồng và thỏa thuận hợp tác.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), thông tin Việt Nam đã gửi thư mời tới 163 đoàn khách từ 56 nước. Đến nay, có 44 đoàn từ 30 nước đăng ký thăm Việt Nam và tham dự triển lãm.

Với chủ đề “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng phát triển”, triển lãm hướng tới mở rộng hợp tác quốc phòng, tạo cơ hội tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng Việt Nam và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm.

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#Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 #xe tăng T1 #xe tăng hạng nhẹ T1 #xe thiết giáp XTC-03 #công nghiệp quốc phòng Việt Nam #Nhà máy Z125 #Nhà máy Z111 #sân bay Gia Lâm #Bộ Quốc phòng

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