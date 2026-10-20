Lạng Sơn xác minh nghi vấn giả mạo đặc sản khâu nhục

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương xác minh sau phản ánh về sản phẩm khâu nhục đóng hộp bán qua mạng có dấu hiệu kém chất lượng, sai lệch nguồn gốc xuất xứ.

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh phản ánh về sản phẩm khâu nhục đóng hộp được quảng bá, kinh doanh trên không gian mạng.

Hình ảnh hộp sản phẩm Bát Khâu Nhục sử dụng tên gọi Thất Khê, Lạng Sơn và in biểu trưng OCOP 4 sao, đang được UBND tỉnh yêu cầu xác minh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn giao Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Sở VHTT&DL, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Các đơn vị hoàn thành việc xác minh, báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn chậm nhất ngày 25/10.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài đăng trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, phản ánh một người mua sản phẩm “Bát Khâu nhục Lạng Sơn” đóng hộp có gắn logo OCOP 4 sao. Theo phản ánh, khi nhận hàng và mở hộp, người mua phát hiện bên trong chủ yếu là các miếng xương và khoanh chân giò, không giống với sản phẩm được giới thiệu.

Theo nội dung phản ánh, cơ sở cung cấp sản phẩm có xưởng sản xuất tại Hà Nội. Thông tin này làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, cũng như việc sử dụng tên gọi gắn với địa danh Thất Khê (Lạng Sơn) để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.