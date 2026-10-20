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Bộ Nội vụ và Hà Nội được chọn làm điểm xây dựng vị trí việc làm

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ được giao thực hiện điểm về xây dựng vị trí việc làm tại các bộ, ngành, còn ở cấp địa phương đề xuất lựa chọn Hà Nội và một địa phương phù hợp để thực hiện thí điểm.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Phó Thủ tướng lưu ý xây dựng vị trí việc làm phải đáp ứng yêu cầu vừa kế thừa, vừa đổi mới; là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản trị tổ chức, nhân sự; là căn cứ xuyên suốt để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý biên chế và cải cách tiền lương.

Xác định vị trí việc làm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đặt trong tổng thể quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành hành chính địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các yếu tố đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương.

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Bộ Nội vụ thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm.

Một lưu ý nữa là xác định vị trí việc làm phải bắt đầu từ phân tích, đánh giá cụ thể về yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực, xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực tương ứng; không lấy tổ chức, biên chế hay ngạch bậc hiện có làm căn cứ xác định vị trí việc làm.

Đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức vị trí việc làm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Kết luận của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương; hoàn thành trước ngày 24/10/2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành dữ liệu về vị trí việc làm, bảo đảm kết nối, liên thông trong hệ thống chính trị và hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức; hoàn thành trong tháng 12 năm 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ triển khai ngay nhiệm vụ là cơ quan thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm trong các bộ, cơ quan ngang bộ; đồng thời khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền lựa chọn thành phố Hà Nội và 1 tỉnh, thành phố phù hợp để thực hiện “điểm” tại địa phương.

Các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031 gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hoàn thành trong tháng 12/2026.

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