Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Hà Nội: Nghiên cứu nâng chất lượng nhà tái định cư đồng bộ với nhà thương mại

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân.

Ngày 20/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn Thành phố.

Thông tin tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, Thành phố đang theo dõi 187 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 30 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, với tổng diện tích đất khoảng 709 ha, tổng mức đầu tư khoảng 365.623 tỷ đồng và quy mô khoảng 168.892 căn hộ.

Đến nay, 106 dự án đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, 93 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, 56 dự án được giao đất, 44 dự án được cấp giấy phép xây dựng hoặc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi...

khu-nha-o-sinh-vien-phap-van-tu-hiep17.jpg
Dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng, sửa sang tại Pháp Vân - Tứ Hiệp

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện Thành phố có 204 tòa nhà tái định cư với 19.379 căn hộ, nhưng toàn bộ quỹ nhà này đã được bố trí cho các dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 2021-2025. Quỹ nhà chuyển tiếp có khả năng đưa vào cân đối trong giai đoạn 2026-2030 còn khoảng 708 căn hộ. Trong khi đó, nguồn cung bổ sung phụ thuộc đáng kể vào tiến độ hoàn thành các dự án nhà ở xã hội và việc triển khai những cơ chế tạo lập quỹ nhà mới.

Theo phương án cân đối, nguồn nhà tái định cư và nhà ở xã hội dự kiến đáp ứng đủ nhu cầu của cả giai đoạn vào cuối năm 2029. Tuy nhiên, trong các năm 2026-2028, quỹ nhà hoàn thành chưa đủ đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng đề xuất đẩy nhanh các dự án nhà tái định cư chuyển tiếp; nghiên cứu mua nhà ở xã hội để bố trí tái định cư, tạm cư; huy động doanh nghiệp tham gia tạo lập quỹ nhà; đồng thời nghiên cứu đầu tư các khu tái định cư tập trung. Thành phố cũng cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về quỹ đất, quỹ nhà, nhu cầu tái định cư và tiến độ từng dự án, bảo đảm việc bố trí nhà ở gắn với kế hoạch giải phóng mặt bằng.

Người dân đồng thuận nhưng bố trí tái định cư còn chậm

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tiến độ triển khai thực tế của nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm, trong khi việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND Thành phố dẫn thực tế dự án đường Vành đai 1 để nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan trong bảo đảm quyền lợi người dân. Người dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai công trình, nhưng việc bố trí nhà tái định cư còn chậm. Đây là vấn đề cần được khắc phục bằng việc chủ động chuẩn bị quỹ nhà, gắn tiến độ bố trí tái định cư với tiến độ thực hiện dự án.

anh-man-hinh-2026-10-20-luc-143632.jpg
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp

Đối với phát triển nhà ở, ông Thắng yêu cầu rà soát đồng bộ các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà ở tái định cư, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn lực và định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Các chỉ tiêu phải gắn với tiến độ triển khai và hoàn thành cụ thể, tránh tình trạng có kế hoạch nhưng chậm chuyển thành sản phẩm thực tế.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tham gia tạo lập quỹ nhà; xem xét phương án mua hoặc thuê nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư theo quy định. Đồng thời, cần nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân.

“Việc bố trí tái định cư phải được xem xét trong tổng thể quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị và quyền lợi chính đáng của người dân”, ông Thắng yêu cầu.

Xem thêm

#Nhà ở xã hội Hà Nội #Dự án tái định cư #Chính sách phát triển nhà #Quản lý đất đai #Quỹ nhà tái định cư #Nhà tái định cư #vành đai 1

Cùng chuyên mục

Vành đai 2,5 vừa thông xe kỹ thuật, nút giao Cầu Giấy đã ùn ứ

Vành đai 2,5 vừa thông xe kỹ thuật, nút giao Cầu Giấy đã ùn ứ

TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm sáng và chiều. Một số hạng mục chưa hoàn thiện, việc tổ chức giao thông tại các nút giao còn bất cập khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

Hà Nội ban hành danh mục quản lý cây xanh: Không còn cây hoa sữa

Hà Nội ban hành danh mục quản lý cây xanh: Không còn cây hoa sữa

TPO - UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành quy định về công tác quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn. Trong đó có danh sách 33 loại cây xanh được phép trồng trên đường phố và khu vực công cộng, cùng với 18 loại cây không được phép trồng.

Hà Nội rà soát thí điểm tổ hợp vui chơi, giải trí 24/7: Cú hích cho 'kinh tế đêm'

Hà Nội rà soát thí điểm tổ hợp vui chơi, giải trí 24/7: Cú hích cho 'kinh tế đêm'

TPO - Để hiện thực hóa mục tiêu đón hơn 50 triệu lượt khách vào năm 2030, Hà Nội sẽ rà soát và thí điểm các mô hình du lịch - thương mại hoạt động xuyên đêm (24/7). Cùng với việc mở thêm 3-5 tuyến phố đi bộ, Thủ đô đang từng bước lột xác để trở thành trung tâm giải trí không ngủ của khu vực.

Hà Nội ứng phó ‘mùa ô nhiễm’: Khuyến khích người dân chụp ảnh 'bắt lỗi' để xử lý

Hà Nội ứng phó ‘mùa ô nhiễm’: Khuyến khích người dân chụp ảnh 'bắt lỗi' để xử lý

TPO - Trước tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến chất lượng sống, Hà Nội sẽ tập trung xử lý các vấn đề gây bức xúc dân sinh như: bụi từ các đại công trường, xe tải làm rơi vãi bùn đất, vấn nạn đốt rác tự phát, đồng thời kêu gọi người dân chủ động "bắt lỗi" vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Hà Nội sửa đồng loạt 4 cây cầu

Hà Nội sửa đồng loạt 4 cây cầu

TPO - Từ 17/10 đến hết 25/12, Hà Nội tổ chức phân luồng, rào chắn một phần mặt đường trên Đại lộ Thăng Long để sửa chữa đồng loạt 4 cây cầu.

Hà Nội tăng giá trông xe: Chung cư, trung tâm thương mại có bị ảnh hưởng?

Hà Nội tăng giá trông xe: Chung cư, trung tâm thương mại có bị ảnh hưởng?

TPO - Về lo ngại các bãi đỗ xe ngoài phạm vi điều chỉnh lợi dụng việc ban hành giá mới để tăng giá bất hợp lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố không chủ trương để việc điều chỉnh giá dịch vụ tại một nhóm điểm trông giữ phương tiện trở thành lý do cho các cơ sở khác đồng loạt tăng giá thiếu căn cứ.

Hà Nội lý giải về đề án quản lý phát triển cây xanh, vườn hoa

Hà Nội lý giải về đề án quản lý phát triển cây xanh, vườn hoa

TPO - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, trong giai đoạn 2026–2030, thành phố sẽ thực hiện di dời, thay thế từ 90–100% số cây nguy hiểm thuộc diện cần xử lý, cây chiếm dụng vỉa hè, đồng thời thay thế toàn bộ các chủng loại cây bóng mát không phù hợp.

Vì sao ba bến xe lớn Hà Nội chỉ chạy hơn 30% công suất?

Vì sao ba bến xe lớn Hà Nội chỉ chạy hơn 30% công suất?

TPO - Dù phục vụ hơn 5,36 triệu lượt khách và doanh thu vượt kế hoạch trong 9 tháng đầu năm 2026, ba bến xe lớn của Hà Nội là Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm mới chỉ khai thác được từ 30,2% đến 36% công suất thiết kế do bất cập luồng tuyến và xe dù, bến cóc.

Hà Nội: Bổ sung thêm sao đen, ngoài cây hoa sữa trên phố Nguyễn Du

Hà Nội: Bổ sung thêm sao đen, ngoài cây hoa sữa trên phố Nguyễn Du

TPO - Hà Nội sẽ thay dần hoa sữa trồng quá dày, ảnh hưởng đến cư dân bằng các loài cây phù hợp với quy hoạch từng tuyến phố. Trong đó có các tuyến phố văn hóa trong lõi phố cũ như phố Nguyễn Du cũng được định hướng cây đặc trưng là sao đen, thay vì chỉ có hoa sữa.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe