Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giá điện sinh hoạt có thể tính theo giờ cao điểm, thấp điểm

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Chiều 20/10, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Trong lần sửa đổi này, dự thảo bổ sung các vấn đề liên quan đến thị trường điện, mua bán điện, vận hành hệ thống điện theo hướng triển khai các cấp độ thị trường điện cạnh tranh; mở rộng đối tượng mua bán điện trực tiếp.

Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện; hiệu chỉnh quy định về thanh toán, chất lượng điện năng.

d2.jpg
Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Như Ý

Về giá điện, dự thảo đưa ra lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng; làm rõ giá hợp đồng của một số loại hình nguồn điện; cơ chế giá khuyến khích năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hệ thống lưu trữ điện.

Đáng chú ý, trong lần sửa đổi này, dự thảo cũng bổ sung cụm từ “áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng khi điều kiện kỹ thuật cho phép” vào sau cụm từ “trên thị trường điện cạnh tranh”.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung cụm từ “lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt
”.

Không đẩy rủi ro đầu tư điện sang Nhà nước và người dân

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, Ủy ban đề nghị làm rõ phạm vi, đối tượng và lộ trình thực hiện chính sách xóa bỏ bù chéo và hỗ trợ tiền điện.

Đồng thời, cần phân biệt rõ việc xóa bỏ bù chéo trong giá điện với chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách và người dân tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

d1.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Như Ý

“Việc hỗ trợ cần có tiêu chí, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch, không để quá trình thị trường hóa giá điện làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận điện của các nhóm đối tượng cần được Nhà nước hỗ trợ”, bà Hải nêu rõ.

Về cơ chế giá điện, giá dịch vụ về điện và phân bổ rủi ro, Ủy ban cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, từng bước xóa bỏ bù chéo và phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Tuy nhiên, cách quy định như dự thảo về giá hợp đồng mua bán điện phải “bảo đảm thu hồi đầy đủ” chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý có thể được hiểu là Nhà nước bảo đảm kết quả tài chính cho nhà đầu tư.

Cơ quan thẩm tra đề nghị thể hiện rõ giá điện được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường; không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện.

Theo chương trình kỳ họp, dự án này sẽ được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ, chiều 20/10.

Xem thêm

#giá điện #điện sinh hoạt #giờ cao điểm #giờ thấp điểm #thị trường điện #bộ Công Thương #Luật Điện lực

Cùng chuyên mục

Điều 'sống còn' trong quản lý tài nguyên nước

Điều 'sống còn' trong quản lý tài nguyên nước

TPO - Theo GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hồ chứa, liên hồ chứa và khai thác bền vững tài nguyên nước.

Giếng khoan tại Vĩnh Long phun nước mạnh cao 15 mét, cơ quan chức năng đang kiểm tra nguyên nhân và đề xuất biện pháp an toàn cho người dân.

Giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao 15 mét

TPO - Chiều 20/10, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long cho biết, đơn vị chuyên môn của sở đã đến kiểm tra về hiện tượng một giếng khoan bất ngờ phun nước mạnh xảy ra tại xã Hòa Bình.

Triển lãm Quốc phòng 2026 dùng AI nhận diện, chuẩn bị hai trực thăng cấp cứu

Triển lãm Quốc phòng 2026 dùng AI nhận diện, chuẩn bị hai trực thăng cấp cứu

TPO - Dự kiến từ 15/11, người dân có thể đăng ký trực tuyến tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Quân đội triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện khuôn mặt, đồng bộ thông tin với hệ thống kiểm soát tại cổng, đồng thời bố trí phương án cấp cứu bằng hai trực thăng bảo đảm an toàn cho khách tham quan.

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

TPO - Tại Thông báo kết luận Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành. Trong đó, có việc sớm ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử.

Chia tay cầu Trà Khúc 1: Ngắm lại vẻ đẹp thơ mộng của cây cầu hơn 60 năm tuổi

Chia tay cầu Trà Khúc 1: Ngắm lại vẻ đẹp thơ mộng của cây cầu hơn 60 năm tuổi

TPO - Cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã chính thức đóng lại sau hơn 60 năm tồn tại để nhường chỗ cho cây cầu mới. Không chỉ giữ vai trò giao thông huyết mạch, cầu Trà Khúc 1 đã góp phần tạo nên khung cảnh nên thơ, trữ tình và trở thành đề tài cho thi ca, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh…ở miền Ấn-Trà.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe