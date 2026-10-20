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Sửa Luật Điện ảnh, đề xuất chặn truy cập, gỡ phim vi phạm trên mạng

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Dự thảo sửa đổi Luật Điện ảnh đề xuất quy định việc gỡ bỏ phim vi phạm, cập nhật mức phân loại và hiển thị cảnh báo khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chiều 20/10, tiếp tục nội dung Kỳ họp thứ 2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

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Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Như Ý.

Trong đó, theo bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, dự thảo sửa đổi, bổ sung 8/50 điều của Luật Điện ảnh, tập trung vào các nhóm nội dung lớn.

Cụ thể, hoàn thiện quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về chủ dự án sản xuất phim theo hướng giao cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu sản xuất phim; đồng thời bổ sung quy định về cơ chế Nhà nước hỗ trợ một phần ngân sách nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 21 nhằm hoàn thiện quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng theo hướng tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim; đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát, ngăn chặn và xử lý phim vi phạm pháp luật.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành dự án luật. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính…

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Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Như Ý.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, theo ông Nguyễn Đắc Vinh, ủy ban tán thành với việc cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ: rút nội dung sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 2 Điều 21 về nghĩa vụ của chủ thể phổ biến phim, không yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim, tránh phát sinh thủ tục hành chính.

Ủy ban cũng đồng tình với giải trình của Chính phủ về cơ sở rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy phép trong lĩnh vực điện ảnh và quy định về việc Nhà nước bảo đảm hoặc hỗ trợ ngân sách để sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Theo dự thảo luật, sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 21 Luật Điện ảnh, trong đó, có quy định về việc gỡ bỏ phim vi phạm; sửa đổi, cập nhật mức phân loại và hiển thị cảnh báo khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cùng với đó, dự thảo cũng có quy định về việc tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông có trách nhiệm thực hiện quy định và ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo cũng nêu, Bộ VHTT&DL tổ chức nhân lực, phương tiện kỹ thuật để thực hiện: Kiểm tra nội dung phim, phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim phổ biến trên không gian mạng; Kiểm tra công tác chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng; Phối hợp với Bộ Công an và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

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#Bộ Văn hóa #Bộ VHTT&DL #Luật Điện ảnh #Phim trên không gian mạng

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