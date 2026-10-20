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Thế giới

Hàn Quốc tiếp tục gây sức ép với Ukraine

Bình Giang

TPO - Ngày 20/10, Hàn Quốc cho biết sẽ rút một số nhân viên khỏi đại sứ quán tại Kiev về nước, khiến căng thẳng ngoại giao với Ukraine gia tăng vì vụ chuyển giao tù binh Triều Tiên.

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Hai tù binh Triều Tiên được bàn giao cho Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Mâu thuẫn ngoại giao giữa hai nước bắt đầu từ khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tiết lộ việc chuyển giao các tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc, khi ông có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 23/9. Hàn Quốc cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật, trong khi Ukraine phủ nhận việc hai nước có thỏa thuận như vậy, khiến Seoul càng thêm tức giận.

Đầu tháng này, Hàn Quốc đã triệu đại sứ tại Ukraine về nước để thể hiện sự giận dữ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói với truyền thông trong nước, rằng Kiev vẫn sẵn sàng “đối thoại mang tính xây dựng”, cho rằng “ngoại giao phải được đặt lên trên cảm xúc”.

Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doosoon cho biết, việc rút thêm nhân viên đại sứ quán về nước là do Ukraine “thiếu những bước đi mang tính xây dựng” để giải quyết sự bất bình của Seoul, đồng thời do những lo ngại về an toàn khi chiến sự diễn biến ác liệt.

Ông Park không nêu cụ thể có bao nhiêu nhân viên sẽ về nước hoặc thời điểm thực hiện. Ông cho biết Hàn Quốc sẽ giữ lại đại biện lâm thời cùng các nhân sự thiết yếu tại Kiev, để duy trì liên lạc với chính quyền Ukraine và hỗ trợ công dân Hàn Quốc.

“Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc và, như tôi đã đề cập trước đó, mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm giải pháp ổn thỏa thông qua tham vấn chặt chẽ với phía Ukraine”, ông Park nói.

“Chúng tôi đã truyền đạt rõ lập trường và các yêu cầu của mình về những vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước, thông qua nhiều kênh khác nhau. Giờ đây, phía Ukraine cần đưa ra phản hồi hoặc thực hiện hành động thích hợp với các vấn đề đó”, ông Park nói thêm.

Hai binh sĩ được Ukraine bàn giao cho Hàn Quốc nằm trong số hàng nghìn quân nhân Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết, thỏa thuận bảo mật thông tin nhằm bảo vệ hai binh sĩ và thân nhân của họ tại Triều Tiên. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung có thể lo ngại việc công khai này sẽ làm suy yếu những nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về việc chuyển giao hai binh sĩ.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên xấu đi nghiêm trọng trong những năm gần đây. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày càng có lập trường cứng rắn với Seoul, đồng thời đẩy nhanh chương trình phát triển vũ khí hạt nhân trong khi tiếp tục bế tắc ngoại giao với Washington.

Theo AP

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#Hàn Quốc #Ukraine #Chuyển giao tù binh

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