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Đưa sức bật của cảng biển Hải Phòng lan tỏa tới Hà Nội và cả nước

Nguyễn Hoàn

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Hải Phòng phải trở thành trục kết nối và lan tỏa, đưa sức bật của cảng biển, logistics, công nghiệp tới Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và cả nước.

Kỷ niệm lần đầu Bác Hồ về thăm Hải Phòng

Ngày 20/10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu về thăm Hải Phòng (20/10/1946-20/10/2026).

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng hàng nghìn cán bộ các ban, sở, ngành thành phố.

Chiều 20/10/1946, giữa lúc vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về Tổ quốc trên chiến hạm Đuy-mông Đuyếc-vin, cập Bến Ngự - Cảng Hải Phòng. Thời khắc lịch sử đó, TP Hải Phòng vinh dự được thay mặt nhân dân cả nước đón Bác trở về và đây cũng là lần đầu tiên Bác thăm Hải Phòng.

Sáng 21/10/1946, tại cuộc mít tinh ở vườn hoa bên bờ sông Lấp, Bác ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống nhân dân và các đại biểu. Người đã căn dặn: “Nhờ các cụ đi trước làm gương, anh chị em đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn thành phố Hải Phòng sẽ trở nên thành phố gương mẫu của nước ta”.

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Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đàm Thanh

Từ năm 1946 đến năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 14 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Những địa danh Bến Ngự, Cát Bà, Kiến An, Ái Quốc, Nam Chính, Hồng Thái, Côn Sơn… còn in đậm những dấu ấn tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với các tầng lớp nhân dân.

80 năm qua, làm theo lời Bác, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng luôn đứng ở tuyến đầu, xứng danh “Trung dũng - Quyết thắng” trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tiên phong trong đổi mới tư duy kinh tế và hôm nay là một trong những đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã ôn lại kỷ niệm lần đầu Bác Hồ về thăm TP Hải Phòng. Ông nhấn mạnh, nhìn lại 80 năm qua, những lời căn dặn của Bác là những giá trị đã được thực tiễn kiểm nghiệm, là hành trang quý báu để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố vững bước, bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên xây dựng thành phố và Đất nước văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

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Ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Đàm Thanh

Ông Lê Ngọc Châu đã phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố với chủ đề “Hải Phòng làm theo lời Bác - Đồng tâm hiệp lực, chủ động thực thi - Phát huy động lực - Tăng trưởng bứt phá”.

Trước mắt, hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, để tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với năng suất, hiệu quả

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, ghi nhớ lời căn dặn của Bác “chớ nên tự mãn”, thành phố cần nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ dứt điểm: giải phóng mặt bằng còn chậm; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; tỷ trọng kinh tế số và công nghiệp chế biến, chế tạo chưa tương xứng với tiềm năng.

Trung ương đã giao Hải Phòng mục tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước giai đoạn 2026 - 2030, bình quân 13 - 14%/năm. Cả nước muốn tăng trưởng hai con số thì đầu tàu phải chạy nhanh hơn, mạnh hơn và bền bỉ hơn. Đó là niềm tin, đồng thời là trọng trách lịch sử của TP Hải Phòng.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Hải Phòng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gợi mở cho TP Hải Phòng 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, giữ vững tăng trưởng hai con số một cách bền vững, không chỉ trong năm 2026 mà cho cả những năm tiếp theo.

Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Hải Phòng phải trở thành trục kết nối và lan tỏa, đưa sức bật của cảng biển, logistics, công nghiệp tới Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và cả nước.

Biến thể chế đặc thù thành lợi thế cạnh tranh. Các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226 của Quốc hội khóa XV, trong đó, có Khu thương mại tự do, là sự tin tưởng đặc biệt phải được vận hành thực chất. Cơ chế nào hiệu quả thì nhân rộng, cơ chế nào vướng thì kiến nghị sửa đổi ngay.

Đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hải Phòng phải đi đầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại - cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch; khai thác đi đôi với bảo vệ như lời Bác dạy ở Cát Bà; thật sự thu hút và trọng dụng nhân tài.

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Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Biến “hợp nhất” thành “hợp lòng”, xây dựng thành công mô hình thành phố xã hội chủ nghĩa, con người xã hội chủ nghĩa Hải Phòng.

Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quyền gần dân, vì dân. Lấy kết quả công tác của địa phương và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo sự lãnh đạo như Bác Hồ đã dạy.

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#Hải Phòng #Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương #Đại tướng Trịnh Văn Quyết #cảng biển Hải Phòng #logistics #cơ chế đặc thù

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