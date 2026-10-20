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Nhiều quán hải sản, cơm gà ở Nha Trang bị xử phạt

Phùng Quang

TPO - UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát hiện, xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn về hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 20/10, UBND phường Nha Trang thông tin kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, trong tháng 9, cơ quan chức năng xử phạt 22 cơ sở kinh doanh ăn uống vi phạm, với số tiền từ 2 triệu đến 14,5 triệu đồng mỗi cơ sở.

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Tổ công tác của phường Nha Trang kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn.

Theo danh sách được công bố, các cơ sở bị xử phạt kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ ăn uống, từ hải sản, cơm gà, bún cá đến nem nướng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện kinh doanh, quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm.

Cụ thể, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thức ăn không sử dụng găng tay, khẩu trang; không lưu mẫu thức ăn hoặc thực hiện không đúng quy định. Một số nơi còn bố trí bếp ăn không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến.

Trong đó, hộ kinh doanh The Local 2 bị phạt 10 triệu đồng do vi phạm quy định về bố trí bếp ăn, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Hộ kinh doanh hải sản Ty Rô bị phạt 6 triệu đồng vì nhân viên chế biến không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn chín và không lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Hộ kinh doanh Tám Mẹo bị phạt 2 triệu đồng do khu vực chế biến thức ăn có động vật gây hại xâm nhập.

Một số cơ sở khác có tên trong danh sách bị xử phạt gồm Bún riêu Lê Thi, Nem nướng Ninh Hòa Đặng Văn Quyên, Mixue Lê Lợi, Hà cơm gà, Hải sản tươi sống Thạnh Sương và Đồng Mẫn I.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, UBND phường Nha Trang cũng nêu những khó khăn trong quá trình quản lý an toàn thực phẩm. Theo địa phương, một số văn bản quy phạm pháp luật chưa mô tả cụ thể hành vi vi phạm, còn sử dụng các thuật ngữ mang tính định tính như “bảo đảm vệ sinh”, gây khó khăn cho việc xác định và xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh.

Trước thực tế này, UBND phường Nha Trang đề nghị Sở Y tế tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Địa phương cũng kiến nghị Sở Y tế đề xuất Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bố trí thêm biên chế làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

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#UBND phường Nha Trang #an toàn thực phẩm #xử phạt #xử lý vi phạm

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