Đà Nẵng lấy ý kiến hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng thống nhất dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng.

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 1 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Trước đó, Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo xin chủ trương đối với dự thảo Đề án và Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố (theo Công văn số 4273 ngày 14/10/2026). Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thống nhất quyết nghị với 3 nội dung.

Đà Nẵng lấy ý kiến để hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, về chủ trương việc sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định. Đồng thời, tạo không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố.

Về tổ chức thực hiện, giao Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo UBND TP nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các Thành ủy viên để khẩn trương hoàn thiện đề án và triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo đảm bảo quy định.

Về tuyên truyền, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập với Quảng Nam có 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 68 xã, 1 đặc khu Hoàng Sa, 2 xã đảo là Tam Hải và Tân Hiệp.