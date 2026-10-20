Huế tìm chủ nhân con trăn đất nặng 10kg đi lạc

TPO - Một con trăn đất nặng 10kg được người dân tự nguyện giao nộp cho chính quyền phường Phú Xuân, TP. Huế. Cơ quan chức năng đang thông báo tìm chủ sở hữu trong 5 ngày.

Ngày 20/10, UBND phường Phú Xuân, TP. Huế cho biết vừa thông báo tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của một cá thể trăn đất quý hiếm bị lạc trên địa bàn.

Trước đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tiếp nhận con trăn do ông Trần Đại Nam, trú tại đường Tăng Bạt Hổ (phường Phú Xuân), tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện con vật đi lạc. Cá thể này nặng 10kg, sức khỏe bình thường.

Cá thể trăn đất quý hiếm đi lạc do người dân phát hiện, giao nộp. Ảnh: PPX

Trăn đất có tên khoa học Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Đây là loài cần được quản lý chặt chẽ; việc nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán phải tuân thủ quy định pháp luật.

UBND phường Phú Xuân đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan liên hệ cơ quan chức năng trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thông báo để xác minh quyền sở hữu hoặc quản lý hợp pháp đối với cá thể trăn.

Nếu hết thời hạn mà không có người đến nhận, chính quyền sẽ phối hợp với cơ quan kiểm lâm xử lý theo quy định, xem xét các phương án phù hợp như chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên hoặc bàn giao cho trung tâm cứu hộ.