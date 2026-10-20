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Đắk Lắk: Giáo sư được hỗ trợ 2 tỷ, thạc sĩ 700 triệu đồng

Huỳnh Thủy

TPO - HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026–2031, trong đó mức hỗ trợ ban đầu cao nhất là 2 tỷ đồng đối với giáo sư.

Ngày 20/10, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Ba, đã xem xét, thông qua 27 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó có chính sách an sinh xã hội, quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính - ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Đáng chú ý, tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2031.

Theo nội dung nghị quyết, mức hỗ trợ ban đầu một lần đối với nhân lực được thu hút là 500 triệu đồng đối với người có trình độ đại học, 700 triệu đồng đối với thạc sĩ, 1 tỷ đồng đối với tiến sĩ, 1,5 tỷ đồng đối với phó giáo sư và 2 tỷ đồng đối với giáo sư.

Chính sách áp dụng đối với các trường hợp được thu hút theo hình thức tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh theo điều kiện quy định.

Bên cạnh khoản hỗ trợ ban đầu, chính sách còn quy định hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 10 triệu đồng/tháng đối với người đáp ứng điều kiện. Đồng thời, có cơ chế đãi ngộ gắn với lợi nhuận hoặc giá trị thương mại hóa các công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến và giải pháp đổi mới sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Chính sách hướng đến thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch sinh thái, văn hóa bản sắc, phát triển hạ tầng đô thị, giáo dục, tài chính, đầu tư và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ngoài chính sách thu hút nhân tài, nghị quyết còn quy định hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo thuộc các ngành, lĩnh vực ưu tiên; hỗ trợ đào tạo trình độ tiến sĩ hoặc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với giảng viên thuộc các cơ sở giáo dục của tỉnh theo điều kiện quy định.

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#Đắk Lắk #nhân tài #giáo sư #tiến sĩ #chính sách #hỗ trợ #nhân lực

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