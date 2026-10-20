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Thế giới

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ dự kiến gặp Tổng thống Nga bàn về vấn đề Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, dự kiến gặp các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu tại Na Uy để thảo luận về đề xuất hòa bình, trước khi tới Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Theo Axios, tại cuộc họp ở Oslo, Na Uy, đại diện Mỹ, Ukraine và châu Âu dự kiến xây dựng một đề xuất hòa bình để trình lên Nga. Thành phần tham dự được cho là bao gồm Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, đại diện Anh, Pháp, Đức, Ba Lan cùng các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Một quan chức Mỹ cho biết, sau cuộc họp tại Na Uy, ông Witkoff dự định tới Nga để trình bày những ý tưởng được xây dựng trong quá trình tham vấn với Ukraine và các đối tác châu Âu.

Trong khi đó, ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, sẽ tham gia các cuộc thảo luận từ xa do bị cúm, không thể trực tiếp đi cùng ông Witkoff.

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Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Cuộc họp tại Na Uy tiếp nối các cuộc thảo luận trước đó ở Miami, nơi Tổng thống Zelensky cam kết xem xét và thúc đẩy một số đề xuất nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài.

Theo nguồn tin, đại diện của Mỹ, Ukraine và châu Âu đã hợp tác trong tuần qua để xây dựng các đề xuất. Các cuộc thảo luận này tập trung vào hai hướng song song:

Thứ nhất, là đảm bảo tương lai cho Ukraine, thông qua các cam kết an ninh đáng tin cậy, thúc đẩy hội nhập châu Âu và xây dựng khuôn khổ kinh tế hậu chiến nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính, thu hút đầu tư và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Thứ hai, là tạo dựng nền tảng cho hòa bình lâu dài, với một đề xuất toàn diện dành cho Nga, hướng tới giải quyết những vấn đề then chốt để chấm dứt xung đột, thiết lập cấu trúc an ninh bền vững giữa Nga và châu Âu, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế sau xung đột.

Quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã chỉ đạo các quan chức khởi động tiến trình xây dựng đề xuất hòa bình toàn diện cùng Ukraine và châu Âu. Bước tiếp theo là đánh giá liệu những đề xuất này có thể trở thành cơ sở cho các cuộc đàm phán thực chất với Nga hay không.

"Mục tiêu của Tổng thống Trump rất rõ ràng: chấm dứt giao tranh, kết thúc xung đột và thiết lập các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài có lợi cho Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ", ông nói thêm.

Các cuộc thảo luận về hòa bình diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Kiev xuất hiện nhiều bất đồng. Mỹ được cho là đã hạn chế tốc độ Starlink, nhiều lần không cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine liên quan đến các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đồng thời ký thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Nga.

Những diễn biến này làm gia tăng căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump.

Ông Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine không thực sự muốn chấm dứt chiến tranh. Ngược lại, ông Zelensky cho rằng các động thái gần đây của Washington đang đẩy Ukraine tới nguy cơ phải đầu hàng Nga.

Axios

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#Mỹ #Nga #Ukraine #Hòa bình #Putin #Đàm phán #Xung đột

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