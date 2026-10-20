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Pháp luật

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Hải Phòng: Tạm đình chỉ 2 nhóm học sinh liên quan vụ nam sinh 16 tuổi bị đánh tử vong để phục vụ điều tra

Nguyễn Hoàn

TPO - Trường Cao đẳng Hàng hải & Đường thủy 1 và Trung tâm GDTX Kinh Môn đã quyết định tạm đình chỉ nhóm học sinh liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ em Hoàng Công Huy (16 tuổi) bị bạn đánh trong khuôn viên trường dẫn đến thương nặng và tử vong, xảy ra ngày 14/10.

Ngày 20/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDTX) Kinh Môn cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm học sinh dẫn đến nam sinh 16 tuổi Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 tử vong, nhà trường đã tích cực phối hợp với Công an phường Nam Đồng và lực lượng liên ngành.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định có 6 học sinh thuộc Trung tâm GDTX Kinh Môn (Hải Phòng) có liên quan vụ việc. Trong đó, Đỗ Phúc Bảo (SN 2010) đã được Công an phường Nam Đồng bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố tạm giữ hình sự.

Nhà trường đã mời các phụ huynh và 5 học sinh còn lại lên làm việc và thông báo quyết định tạm đình chỉ việc học trong thời gian lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

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Trung tâm GDTX Kinh Môn.

Theo Trung tâm GDTX Kinh Môn, đơn vị liên kết với Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 đào tạo hơn 340 học sinh khối 10 và 11 hệ THPT kết hợp đào tạo nghề.

Hàng tuần, các em có 2 ngày học nghề tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, thuộc phường Nam Đồng. Những ngày còn lại trong tuần, các em học văn hóa tại Trung tâm GDTX Kinh Môn.

Vụ việc nhóm học sinh lớp 11 Trung tâm GDTX Kinh Môn xô xát dẫn đến đánh nhau với nhóm học sinh lớp 11 Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 là sự việc đáng tiếc, khiến em Hoàng Công Huy (16 tuổi) thương nặng, tử vong sau đó.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã quán triệt tới các giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh tuyên truyền, giáo dục các em chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, quy định tại trường học.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm GDTX Kinh Môn tiếp tục mời các phụ huynh để phối hợp tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh ngoài giờ trên lớp. Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Còn ông Đỗ Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 cho biết, ngoài nhóm 5 học sinh Trung tâm GDTX Kinh Môn, nhà trường cũng đã quyết định tạm đình chỉ nhóm học sinh tại phân hiệu phường Nam Đồng ( thuộc Hải Dương cũ) để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Tuy nhiên, ông Tuấn từ chối thông tin số lượng học sinh bị tạm đình chỉ và công tác phối hợp giáo dục, tuyên truyền, ngăn chặn bạo lực học đường.

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Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, phân hiệu phường Nam Đồng, TP Hải Phòng.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, ngay từ đầu năm học, đơn vị đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Trung tâm GDTX trên địa bàn tăng cường các giải pháp đào tạo, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

Sau vụ việc xảy ra tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, Sở đang xin ý kiến một số sở ngành thành phố để ban hành quy chế, quy định quản lý nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường.

Vụ việc xảy ra khoảng 11h45 ngày 14/10, tại khu vực cạnh nhà ăn Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, phân hiệu phường Nam Đồng (Hải Dương cũ).

Thời điểm trên, nhóm học sinh lớp 11 Trung tâm GDTX Kinh Môn trong đó có Đỗ Phúc Bảo đang theo học nghề tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 có mâu thuẫn với nhóm học sinh lớp 11 của trường (học sinh liên thông giữa THPT và Giáo dục nghề nghiệp, còn gọi là hệ 9+).

Sau khi xảy ra xô xát giữa hai nhóm, nam sinh Hoàng Công Huy (SN 2010, ở xã Hà Đông) bị ngất, nằm bất động trong khuôn viên trường. Phát hiện sự việc, giáo viên nhà trường đã sơ cứu ban đầu và liên hệ với lực lượng cấp cứu 115 đưa học sinh này vào Bệnh viện Đa khoa Hải Dương rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Tuy nhiên, nam sinh này sau đó đã tử vong do vết thương nặng.

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#Hải Phòng #Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 #nam sinh 16 tuổi #bạo lực học đường #đánh nhau #tử vong

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