'Góc khuất' ở hiện trường vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính tại Nghệ An

TPO - Uống rượu bia say xỉn không làm chủ bản thân và xuất phát từ lời nói thách thức, một nhóm người mang dao, chai bia, mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau khiến một người bị thương tích. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 7 bị can, trong đó có cả người bị hành hung.