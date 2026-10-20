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Báo Đan Mạch: Cơ hội nâng tầm hợp tác chính trị và kinh tế với Việt Nam

Thái An

TPO - Báo chí Đan Mạch nhận định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một cơ hội để Đan Mạch nâng lên tầm cao mới quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, nhất là chính trị và kinh tế, với Việt Nam.

Sự trọng thị

Hãng thông tấn Ritzau nhấn mạnh nghi thức Hoàng gia, thể hiện mức độ trọng thị của phía Đan Mạch đối với chuyến thăm. Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch trực tiếp đón tại sân bay và chủ trì các nghi thức quan trọng, thay vì chỉ cử đại diện chính phủ hoặc quan chức ngoại giao. Đại diện Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan khoa học, văn hóa, kinh tế Đan Mạch cùng tham gia chương trình.

Ngoài ra, phía Đan Mạch còn trao huân chương cao quý nhất của nước này, Huân chương Voi, cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nyheder.tv2.dk, trang tin tức trực tuyến của TV 2 Danmark - một trong những đài truyền hình lớn của Đan Mạch, đưa tin chi tiết về nghi thức đón tiếp long trọng (thảm đỏ, Huân chương Voi, quốc yến tại cung điện Christiansborg…).

Bên cạnh hình ảnh ngoại giao trang trọng, một mạch thông tin quan trọng là Việt Nam được nhìn nhận như một thị trường có tiềm năng tăng trưởng và là đối tác trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đan Mạch.

Báo chí-truyền thông Đan Mạch đặt chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Đan Mạch phát triển đáng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971. Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ với Việt Nam. Quan hệ song phương đã phát triển từ giai đoạn có hợp tác viện trợ phát triển sang quan hệ đối tác tập trung nhiều hơn vào kinh tế, thương mại và chuyển đổi xanh, theo cổng thông tin điện tử của Quốc hội Đan Mạch (Folketinget).

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X ngày 19/10. Ảnh: TTXVN

Theo Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch (Statsministeriet), dựa trên nền tảng Đối tác chiến lược xanh năm 2023 và hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam, Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU), quan hệ hai nước hoàn toàn có thể được nâng lên tầm cao mới. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch vượt ra ngoài ý nghĩa kỷ niệm ngoại giao; đây còn là dịp hai bên xác lập định hướng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

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Tối 19/10, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cơ hội cho doanh nghiệp

Báo chí-truyền thông Đan Mạch đưa tin sâu rộng về các chương trình chính thức của chuyến thăm và hoạt động doanh nghiệp, gồm năng lượng sạch, chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh; y tế, thực phẩm và các giải pháp phát triển bền vững; thương mại, đầu tư và hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước; khoa học, công nghệ, giáo dục và trao đổi nhân dân.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch do Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (Dansk Industri) tổ chức ngày 20/10 là một trong những hoạt động trọng tâm. Thông điệp nổi bật là hai nền kinh tế có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau: Đan Mạch có kinh nghiệm và công nghệ trong năng lượng xanh, còn Việt Nam có nhu cầu lớn về năng lượng, cơ sở hạ tầng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tại Diễn đàn, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch ngày 20/10. Ảnh: TTXVN

Báo Copenhagen Post đăng bài viết “55 quan hệ Đan Mạch-Việt Nam: Từ hợp tác phát triển tới đối tác xanh”, cung cấp góc nhìn sâu hơn về sự chuyển biến trong quan hệ song phương: từ hợp tác viện trợ phát triển trước đây sang quan hệ kinh tế, đầu tư và hợp tác xanh. Bài viết đề cập sự hiện diện của các doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam, trong đó có LEGO và Pandora, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng của các lĩnh vực năng lượng, thực phẩm và y tế.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch đánh giá việc nâng tầm quan hệ đối tác có thể mở ra cơ hội đầu tư, tăng thương mại và giảm các rào cản đối với doanh nghiệp Đan Mạch hoạt động tại Việt Nam. Theo tổ chức này, khoảng 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hiện diện tại Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch ngày 20/10. Ảnh: TTXVN

Chiều kích văn hóa và giao lưu nhân dân

Không chỉ đưa tin chuyến thăm như một sự kiện chính trị cấp cao (các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoàng gia, Quốc hội, Viện Niels Bohr…), báo chí-truyền thông Đan Mạch, trong đó có trang tin Presse-fotos.dk, còn đề cập các chi tiết lịch sử, văn hóa, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

Một chi tiết lịch sử thường được nhắc tới là mối liên hệ giữa Hoàng gia Đan Mạch và Việt Nam thông qua cố Hoàng thân Henrik - phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II. Ông từng sống tại Hà Nội thời thơ ấu. Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary cũng thăm Việt Nam năm 2022 khi còn là Thái tử và Thái tử phi. Những yếu tố này tạo nên câu chuyện gần gũi hơn bên cạnh các nội dung về thương mại và chính sách.

Trọng tâm hợp tác

Theo thông tin trên website của Hoàng gia Đan Mạch (Kongehuset), chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Đan Mạch từ ngày 19 đến 21/10 diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026). Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đan Mạch và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên mà Đan Mạch tiếp đón trong năm 2026.

Theo trang chính thức của Hoàng gia Đan Mạch, trọng tâm là hợp tác về giải pháp xanh, y tế, thực phẩm, thương mại-đầu tư và quan hệ khu vực, quốc tế. Có khoảng 150 doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam và hơn 18.200 công dân Đan Mạch gốc Việt.

Trong khi đó, báo chí-truyền thông Đan Mạch tập trung vào ba chủ đề chính, gồm: nghi thức ngoại giao và Hoàng gia, các hoạt động chính trị - kinh tế trong chuyến thăm, và triển vọng hợp tác giữa hai nước, đặc biệt về chuyển đổi xanh.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch ngày 20/10. Ảnh: TTXVN

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#Việt Nam #Đan Mạch #Nhà vua #Hoàng hậu #đối tác chiến lược #chuyến thăm #xanh #Diễn đàn Doanh nghiệp #trọng thị

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