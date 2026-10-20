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Văn hóa

Thái tử Đan Mạch gây sốt tại quốc yến

Tú Oanh

TPO - Thái tử Christian gây chú ý với vẻ ngoài phong độ khi xuất hiện tại quốc yến đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly. Đây là lần đầu người thừa kế ngai vàng Đan Mạch dự tiệc chiêu đãi nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

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Tối 19/10, Quốc vương Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì quốc yến tại Cung điện Christiansborg, thủ đô Copenhagen, chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài ba ngày tới Đan Mạch. Thái tử Christian cũng góp mặt trong sự kiện này và trở thành cái tên được truyền thông quốc tế chú ý. Ảnh: Kongehuset.
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Thái tử Christian xuất hiện tại quốc yến ở Cung điện Christiansborg trong bộ quân phục lễ phục đỏ của Đội cận vệ Hoàng gia Đan Mạch. Diện mạo trưởng thành, vóc dáng cao ráo cùng phong thái điềm tĩnh giúp người thừa kế ngai vàng thu hút sự chú ý trong sự kiện ngoại giao cấp cao. Đây là lần đầu anh tham dự một quốc yến đón nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Ảnh: Kongehuset.
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Sự hiện diện của người thừa kế ngai vàng bên cạnh nhà vua và hoàng hậu cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của thế hệ kế cận trong các hoạt động chính thức của Hoàng gia Đan Mạch. Tại quốc yến, Christian tham gia cùng cha mẹ đón tiếp khách mời và đoàn đại biểu Việt Nam. Anh là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Đan Mạch và đã nhiều lần đảm nhiệm vai trò nhiếp chính khi nhà vua vắng mặt. Ảnh: Kongehuset.
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Bộ lễ phục đỏ của Đội cận vệ Hoàng gia không chỉ tạo điểm nhấn cho diện mạo của Christian mà còn gắn với công việc hiện tại của anh. Tháng 6, thái tử được phong quân hàm thiếu úy sau quá trình đào tạo sĩ quan. Tháng 8 cùng năm, anh bắt đầu đảm nhiệm vị trí chỉ huy trung đội trong đơn vị cận vệ. Ảnh: Kongehuset.
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Christian sinh ngày 15/10/2005 tại Copenhagen, là con cả của Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary. Anh vừa đón sinh nhật lần thứ 21, chỉ vài ngày trước khi lần đầu dự quốc yến. Nhân dịp này, Hoàng gia Đan Mạch công bố những bức chân dung mới của thái tử trong bộ quân phục lễ phục, làm nổi bật hình ảnh người kế vị đang bước vào giai đoạn trưởng thành.
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Là con đầu lòng của Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary, Christian được xác định là người kế vị ngai vàng Đan Mạch. Anh có ba em gồm Công chúa Isabella và cặp song sinh Hoàng tử Vincent, Công chúa Josephine. Từ khi cha lên ngôi vào tháng 1/2024, vị trí của Christian trong các hoạt động hoàng gia ngày càng được chú ý. Ảnh: Getty Images.
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Christian tốt nghiệp trung học tại Ordrup Gymnasium vào tháng 6/2024. Trước đó, anh từng theo học tại các trường phổ thông ở Đan Mạch và có thời gian học tại một trường quốc tế ở Thụy Sĩ. Việc theo học trong môi trường giáo dục phổ thông được xem là nét đáng chú ý trong quá trình trưởng thành của thái tử, trước khi anh bước vào con đường huấn luyện quân sự và thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia. Ảnh: Kongehuset.
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Năm 2024, sau khi tốt nghiệp trung học, Christian có chuyến lưu trú dài ngày tại Đông Phi. Tại đây, anh tham gia công việc thường nhật ở hai trang trại, từ các nhiệm vụ thực hành đến công việc hành chính, đồng thời tìm hiểu về bảo tồn thiên nhiên. Trải nghiệm này là một phần trong quá trình chuẩn bị để thái tử hiểu thêm về cuộc sống bên ngoài khuôn khổ cung điện. Ảnh: Kongehuset.
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Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp sinh nhật 21 tuổi với nhạc sĩ Benjamin Hav, Thái tử Christian cho biết cố gắng trải nghiệm cuộc sống như những người trẻ khác, dành thời gian cho bạn bè và gia đình, bên cạnh việc chuẩn bị cho trọng trách kế vị ngai vàng. Anh nói: “Tôi không muốn cảm thấy ngại ngùng khi được là chính mình”. Ảnh: Getty Images.
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Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Politiken trước sinh nhật 21 tuổi, Christian cho biết anh không chịu áp lực từ cha mẹ hay hoàng gia khi quyết định theo đuổi huấn luyện quân sự. Anh chia sẻ: “Tôi luôn muốn làm điều đó và nghĩ rằng nó nghe rất thú vị”. Tuy nhiên, thái tử thừa nhận từng run rẩy trong ngày đầu tiên, tự hỏi liệu mình có đưa ra lựa chọn đúng đắn và có hòa nhập được với những người mới hay không. Ảnh: Kongehuset.

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