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Văn hóa

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Thứ trưởng Tạ Quang Đông: 'Công nghiệp văn hóa rất cần người làm nội dung'

Mai Phương

TPO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đề xuất mở rộng quy mô Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”, hướng tới tổ chức liên hoan phim dành cho sinh viên các trường trên cả nước, qua đó phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho ngành công nghiệp văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tạ Quang Đông dự họp báo công bố Liên hoan nghệ thuật Chuyện thanh xuân sáng 19/10, tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Dịp này nhà trường ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao những đổi mới của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đặc biệt là việc lần đầu tổ chức liên hoan nghệ thuật dành cho sinh viên, kết nối nhiều loại hình sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, việc tổ chức liên hoan nghệ thuật không chỉ tạo sân chơi cho sinh viên mà còn góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường thông qua các sản phẩm cụ thể.

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Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao những đổi mới của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Ông cho rằng các cơ sở đào tạo nghệ thuật cần lấy chính tác phẩm và tài năng của sinh viên làm thước đo kết quả đào tạo, thay vì chỉ giới thiệu thành tích qua những hình thức truyền thông thông thường.

Thứ trưởng đánh giá Chuyện thanh xuân có thể trở thành hoạt động quan trọng trong việc nâng cao năng lực tổ chức biểu diễn, thực hành nghệ thuật và đào tạo của nhà trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, nhu cầu về nguồn nhân lực sáng tạo nội dung ngày càng lớn. Lực lượng này trước hết cần được phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng từ các cơ sở giáo dục nghệ thuật.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị nhà trường nghiên cứu mở rộng quy mô liên hoan từ năm 2027, tăng tính tập hợp, hướng tới hoạt động mang tầm toàn quốc.

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Ban tổ chức chia sẻ thông tin về Liên hoan nghệ thuật Chuyện thanh xuân.

Thứ trưởng cũng gợi ý xây dựng mạng lưới kết nối những sinh viên từng được đào tạo ở nước ngoài với sinh viên đang học tại trường, qua đó hình thành các nhóm sáng tạo và triển khai thêm những dự án nghệ thuật liên ngành.

Một đề xuất khác là xây dựng các không gian sáng tạo ngay trong nhà trường, nơi sinh viên có thể trình bày ý tưởng, phối hợp giữa nhiều khoa và loại hình nghệ thuật để thực hiện tác phẩm.

TS, NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - cho biết đây là lần đầu nhà trường tổ chức Liên hoan nghệ thuật Chuyện thanh xuân.

Liên hoan quy tụ nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình, hoạt hình, sân khấu kịch, nhạc kịch, kịch hát dân tộc, múa, nhiếp ảnh, hội họa và mỹ thuật. Thông qua các tác phẩm, sinh viên có thể thể hiện góc nhìn về con người, quê hương, đất nước và những vấn đề của đời sống đương đại.

Theo ông, nhà trường đã lựa chọn những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc ở các chuyên ngành, tạo điều kiện để các em gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và cùng thực hiện tác phẩm.

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TS, NSƯT Bùi Như Lai nói về ý nghĩa bộ nhận diện thương hiệu Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Dự kiến những sản phẩm xuất sắc của Chuyện thanh xuân được giới thiệu tại lễ kỷ niệm thành lập trường ngày 17/12. Các tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh cũng được trưng bày, triển lãm trong khuôn viên trường.

Cùng dịp này, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới sau 46 năm chính thức mang tên trường. Hiệu trưởng Bùi Như Lai nhấn mạnh việc đổi mới hình ảnh phải gắn với chất lượng đào tạo và sản phẩm nghệ thuật, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động truyền thông.

#Liên hoan nghệ thuật Chuyện thanh xuân #Công nghiệp văn hóa #Đào tạo nghệ thuật #Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội #Nghệ thuật sinh viên

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