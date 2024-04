Khánh Hòa kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm ở trường học sau loạt vụ ngộ độc

TPO - Sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều học sinh phải nhập viện, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã dẫn đầu đoàn đi kiểm tra đột xuất về an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Ngày 8/4, đoàn kiểm tra do ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế khu vực trước cổng trường và bếp ăn tập thể tại trường học.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận trường tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh với hơn 500 suất/ngày đã thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời ghi nhận không xảy ra tình trạng bán thức ăn đường phố, vỉa hè quanh khu vực trường học.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà và đoàn kiểm tra đề nghị trường tiểu học Vĩnh Hiệp cần duy trì quy trình tổ chức bếp ăn tập thể, không được chủ quan, lơ là trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; liên tục kiểm tra các đơn vị cung cấp suất ăn để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Khi xuất hiện tình trạng thực phẩm bán rong không đảm bảo ngoài cổng trường, cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có hướng xử lý. Đặc biệt, trong trường hợp xuất hiện tình trạng học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, nhà trường cần báo cáo ngay cho UBND các cấp để có hướng xử lý kịp thời.

Trước đó, chiều 6/4, ông Đinh Văn Thiệu đã chủ trì cuộc họp đột xuất với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh sau khi xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang. Kết luận tại cuộc họp, ông Thiệu chỉ đạo tổng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, ưu tiên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, mua bán thực phẩm có thịt gà; các cơ sở thực phẩm quy mô lớn; các cơ sở chế biến suất ăn; bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học; các cơ sở có nguy cơ cao.

Sau cuộc họp, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2024 gồm: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm nghiệm Khánh Hòa, Cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Khánh Hòa. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm cấp tỉnh ra quân từ ngày 8/4 và cấp huyện sẽ bắt đầu kiểm tra từ ngày 9/4.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2024, một vụ ngộ độc cơm gà đã xảy ra tại quán Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP Nha Trang) đã khiến hơn 360 người phải vào viện. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang trên các mẫu gồm thực phẩm, nước, bàn tay, bệnh phẩm đã phát hiện khuẩn Salmonella trong mẫu hành phi, gà xé và khuẩn Bacillus cereus trong cơm gà chan xốt trứng, gà xé, dưa chua. Ngoài ra, vi khuẩn Staphylococcus aureus còn được phát hiện trong bàn tay của một bệnh nhân. Đến cuối tháng 3/2024, hàng chục học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (thành phố Nha Trang) cũng đã nhập viện, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn các món ăn từ gà bán xung quanh trường. Ngày 5/4 vừa qua, hàng chục học sinh trường Tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang) nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc. Qua nắm bắt thông tin, các cháu có ăn sáng với nhiều món khác nhau tại các hàng quán bên ngoài nhà trường và từ người bán hàng rong.