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Bộ trưởng Nội vụ: Không có chủ trương sáp nhập đồng loạt xã, phường

Luân Dũng

TPO - "Trung ương không có chủ trương tất cả địa phương phải tiếp tục nhập hoặc tách xã, phường. Tinh thần chung hiện tại là giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, tập trung nâng cao năng lực vận hành", Bộ trưởng Nội vụ Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Chiều 20/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trao đổi với phóng viên về việc tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính.

Bộ trưởng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và có kết luận giao các địa phương chủ động xem xét, quyết định việc đề xuất sắp xếp trên cơ sở tình hình thực tế.

Theo đó, việc tiếp tục sáp nhập hoặc chia tách đơn vị hành chính cấp xã phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa bàn, đồng thời bảo đảm tuân thủ các tiêu chí, quy trình và thẩm quyền theo quy định.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: QH)

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay, nếu địa phương nhận thấy đơn vị hành chính cấp xã có quy mô quá nhỏ, không bảo đảm không gian và dư địa phát triển, có thể xem xét đề xuất sắp xếp.

Việc xem xét cần căn cứ vào điều kiện của các xã liền kề. Chẳng hạn, nếu hai đến ba xã gần nhau có điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa tương đồng, giao thông thuận lợi và việc sáp nhập tạo điều kiện tốt hơn cho công tác quy hoạch, phát triển, địa phương có thể nghiên cứu phương án sáp nhập.

Trong trường hợp này, địa phương cần thảo luận, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, trao đổi với các cơ quan liên quan, lấy ý kiến người dân và tạo sự đồng thuận trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình Trung ương xem xét, quyết định.

Từng địa phương phải chủ động

Ngược lại, theo Bộ trưởng, nếu địa phương đã sáp nhập ba đến bốn xã nhưng nhận thấy địa bàn sau sáp nhập quá rộng, phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành và gây khó khăn cho người dân, địa phương cũng cần chủ động tính toán, đề xuất phương án chia tách phù hợp.

“Trung ương không có chủ trương tất cả địa phương phải tiếp tục nhập hoặc tách xã, phường. Tinh thần chung hiện tại là giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, tập trung nâng cao năng lực vận hành”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Vì vậy, các địa phương cần nắm rõ chủ trương để triển khai thực hiện. Bộ trưởng cho biết hiện vẫn có địa phương chờ Trung ương chỉ đạo về việc có tiếp tục sáp nhập hay không; một số nơi còn theo dõi động thái của các địa phương khác trước khi đưa ra quyết định.

“Từng địa phương phải chủ động căn cứ tình hình thực tế, theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, đồng thời thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề cập trách nhiệm của các địa phương trong việc chủ động đánh giá điều kiện thực tế, cân nhắc phương án sắp xếp phù hợp và tuân thủ đầy đủ quy trình theo quy định.

Đối với phương án sáp nhập, địa phương cần tổ chức thảo luận trong tập thể lãnh đạo, trao đổi với các cơ quan liên quan, lấy ý kiến người dân và bảo đảm sự đồng thuận trước khi trình Trung ương xem xét, quyết định.

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#Nội vụ #sáp nhập xã #đơn vị hành chính #địa phương #quy hoạch #Bộ trưởng Nội vụ #Trung ương

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