Hoa khôi cao 1,72 m không áp lực khi được so sánh với Hoa hậu Hà Trúc Linh

TPO - Trịnh Ngọc Huyền là Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025) - đây cũng là ngôi trường mà đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh theo học. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của quê hương, con người Tây Nguyên.
TPO - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 gửi những lời chúc yêu thương tới mẹ, bà. Các cô gái bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn với những người luôn yêu thương, động viên mình, đặc biệt là trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Phạm Vân Hà (18 tuổi) là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Sở hữu chiều cao 1,75 m, IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2.
TPO - Trong hành trình khám phá miền di sản Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương. Hành trình trở về cội nguồn không chỉ giúp các cô gái thêm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn bồi đắp hành trang tri thức, bản sắc và trách nhiệm trên chặng đường hướng tới tương lai.
TPO - Từ cô gái từng rụt rè, ngại thể hiện bản thân, Phạm Lê Ái Linh (SBD 826), sinh năm 2007, quê Hưng Yên, dần trở nên tự tin qua hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Lưu Phương Anh là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ về áp lực khi thi trên quê nhà và sự thay đổi của bản thân sau hơn hai tháng sống, tập luyện tại nhà chung.
TPO - Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp, Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho thấy màu sắc riêng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái sinh năm 2006, cao 1,74 m, từng giành nhiều thành tích võ thuật và danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.
TPO - Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra ngày 7/11 tại TP Hải Phòng. Quy mô sự kiện lên tới gần 9.000 khán giả.
TPO - Hát “Cô đôi Thượng Ngàn”, múa côn, nhảy hiện đại, viết thư pháp… là những màn thể hiện tài năng của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Phần thi tài năng nằm trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Cổng bình chọn các danh hiệu đại sứ đã mở từ 20h ngày 17/10.
TPO - Ở tuổi 20, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên vừa duy trì thành tích học tập với 4 học kỳ liên tiếp nhận học bổng tại Học viện Hàng không Việt Nam, vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật và thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Vũ Thị Khánh Vi cho biết Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật là phần thi được nhiều thí sinh yêu thích vì có cơ hội thể hiện tài năng, trình bày quan điểm và lập luận trước đám đông.
TPO - Từng học tập, sinh sống và làm mẫu ảnh tại Pháp, Gouband Lisa - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ niềm tự hào khi mặc áo dài tại đền Kiếp Bạc. Cô cùng Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên thực hiện thử thách chụp hình trong phần thi Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TPO - Bùi Minh Phương và Vũ Hồng Hạnh mặc áo nhật bình, thực hiện thử thách chụp hình tại đền Kiếp Bạc, Hải Phòng. Với Minh Phương, trải nghiệm trang phục cổ truyền để lại nhiều cảm xúc.
TP - Múa quạt, hát, kể chuyện, biểu diễn võ thuật và viết thư pháp, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều màu sắc trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật. Đây là một trong những hoạt động thuộc chặng Chung kết, góp phần lựa chọn gương mặt đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.
TPO - Sở hữu chiều cao 1,73 m, nhan sắc ngọt ngào cùng năng khiếu đàn, hát và viết lách, Đinh Hoàng Gia Linh là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh Trường Đại học RMIT Việt Nam gây chú ý với câu chuyện rẽ hướng từ ngành y sang lĩnh vực truyền thông.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TPO - Đồng hành Hoa hậu Việt Nam qua hai mùa thi, MC Đỗ Ngọc Sơn ấn tượng với sự tự tin, bản lĩnh của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Anh đánh giá các cô gái ngày càng hoàn thiện kỹ năng, thể hiện rõ tiến bộ qua những thử thách tranh biện, tài năng và xử lý tình huống.