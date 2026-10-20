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Hoa hậu

Hoa khôi cao 1,72 m không áp lực khi được so sánh với Hoa hậu Hà Trúc Linh

Duy Nam

TPO - Trịnh Ngọc Huyền là Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025) - đây cũng là ngôi trường mà đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh theo học. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của quê hương, con người Tây Nguyên.

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Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007, đến từ Gia Lai, là một trong top 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ngọc Huyền là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, đạt danh hiệu Hoa khôi trường Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025).
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Ngọc Huyền khoe vẻ đẹp dịu dàng với trang phục áo dài trong khung cảnh trầm mặc của chùa Côn Sơn, TP Hải Phòng. Cô cùng 24 thí sinh vào chung kết thực hiện các thử thách ghi hình để tìm danh hiệu đại sứ. Là người kế nhiệm danh hiệu hoa khôi UFM của Hà Trúc Linh, Ngọc Huyền chia sẻ: "Điều truyền cảm hứng cho tôi không chỉ là chiếc vương miện, mà là hành trình chị ấy đã đi qua”, cô nói.
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Ngọc Huyền nói cô từng nhận được nhiều so sánh với đàn chị nhưng không coi đây là sức ép. “Tôi nghĩ việc bị so sánh là điều khó tránh khỏi. Nhưng tôi không áp lực vì điều đó. Ngược lại, đó là niềm tự hào vì được đặt cạnh những người phụ nữ tài năng và truyền cảm hứng”, cô chia sẻ.
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Cô cho biết trước đây từng tự ti về ngoại hình. “Tôi rất yêu thích các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu, luôn ngưỡng mộ những cô gái tự tin tỏa sáng trên sân khấu, nhưng lại chưa bao giờ đủ can đảm để thử sức”, cô nói.
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Ngọc Huyền tiết lộ cô từng nhận những lời bình luận không hay về ngoại hình khi học cấp 2 nên luôn cho rằng mình không đủ xinh đẹp. Khi bước chân vào giảng đường đại học, cô quyết định đăng ký cuộc thi Miss & Mister UFM với mục tiêu muốn có thêm bạn bè, được trải nghiệm môi trường mới. “Tôi nhận ra rằng, sự tự tin không phải là khi mình cảm thấy hoàn hảo, mà là khi vẫn dám bước tiếp dù biết mình còn nhiều thiếu sót”, cô nói.
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Chính hành trình ấy đã tiếp thêm cho Ngọc Huyền động lực để thử sức ở những sân chơi lớn hơn như Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Huyền nói cô mang theo hai điều mà bản thân mình luôn trân trọng, đó là mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và lan tỏa hình ảnh quê hương Tây Nguyên - nơi đã nuôi dưỡng cô trưởng thành, dạy cô về sự mạnh mẽ, lòng biết ơn và tình yêu dành cho những giá trị văn hóa truyền thống.
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“Tôi hy vọng mình dùng tiếng nói và hành trình của bản thân để giới thiệu đến nhiều người hơn về vẻ đẹp của Tây Nguyên, không chỉ có núi rừng hùng vĩ, những đồi cà phê bạt ngàn, mà còn có bản sắc văn hóa, sự chân thành và nghị lực của con người nơi đây”, Ngọc Huyền nói.
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Cô tin rằng mỗi cô gái đều có một vẻ đẹp riêng và mỗi vùng đất đều có câu chuyện đáng tự hào. “Tôi đến Hoa hậu Việt Nam với mong muốn trở thành người kể câu chuyện về quê hương, về phụ nữ Việt Nam”, cô chia sẻ.
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Từ cô gái rụt rè, Ngọc Huyền dần trưởng thành khi tham gia các lớp đào tạo về kỹ năng catwalk, trình diễn, ứng xử, phong thái... tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô tự tin khi trình diễn trang phục áo tắm, dạ hội trong đêm Chung khảo. Ngọc Huyền cao 1,72 m, số đo ba vòng 84-64-88 cm.
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Ngọc Huyền cho biết nếu có cơ hội đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn thực hiện các dự án về du lịch, xã hội để có thể quảng bá nét đẹp hùng vĩ, nguyên sơ của quê hương Tây Nguyên.

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#Hoa khôi trường Đại học Tài chính - Marketing #Miss UFM 2025 #Hà Trúc Linh #Hoa hậu Việt Nam 2026

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