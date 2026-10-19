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Hoa hậu

Nữ sinh Học viện Hàng không duy nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Ở tuổi 20, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên vừa duy trì thành tích học tập với 4 học kỳ liên tiếp nhận học bổng tại Học viện Hàng không Việt Nam, vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật và thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên sinh năm 2006, sinh sống tại Huế. Cô có chiều cao 1,68 m, gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại.
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Thảo Nguyên là một trong số các cô gái được xướng tên vào Top 25 thí sinh đi tiếp vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Thảo Nguyên từng mang về 50 suất học bổng học tập cho Học viện Hàng không Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2024. Cô có năng khiếu múa dân gian và múa ribbon. Môi trường học tập năng động giúp Thảo Nguyên rèn luyện tư duy chủ động, bản lĩnh, khả năng thích nghi và không ngừng hoàn thiện bản thân.
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Nữ sinh Học viện Hàng không cho biết cô được nuôi dưỡng trong những giá trị văn hóa truyền thống cùng ý chí kiên cường của con người miền Trung. "Tình yêu quê hương, sự dịu dàng nhưng bền bỉ và tinh thần không ngừng nỗ lực đã trở thành những phẩm chất tôi luôn trân trọng và gìn giữ trên hành trình trưởng thành", Thảo Nguyên chia sẻ.
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Cô gái sinh năm 2006 luôn nỗ lực trong những hoạt động trải nghiệm ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam.
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Thảo Nguyên cho biết bên cạnh việc học, cô luôn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật và không ngừng khám phá giới hạn mới của chính mình.
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Trải nghiệm thú vị của thí sinh Thảo Nguyên ở làng gốm Chu Đậu là một trong những kỷ niệm đáng nhớ đối với cô. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Thảo Nguyên mong muốn được thử thách bản thân trong một hành trình ý nghĩa - nơi vẻ đẹp không chỉ được thể hiện qua ngoại hình mà còn qua trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến.
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Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên và Lưu Phương Anh trong hoạt động thăm, giao lưu với cán bộ, phóng viên Báo Tiền Phong. Thảo Nguyên bày tỏ hào hứng khi được trải nghiệm khu vực trường quay của Báo Tiền Phong.
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Thảo Nguyên từng tham dự cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 và vào Top 10.
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Sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, phong thái trình diễn duyên dáng cùng sự tự tin trước công chúng, Thảo Nguyên đang từng bước chinh phục những cột mốc mới trên hành trình phát triển bản thân.
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Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên đang là thành viên Đội Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông của Học viện Hàng không Việt Nam.
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Thảo Nguyên tích cực tham gia các hoạt động quảng bá hình ảnh Học viện, kết nối với học sinh và lan tỏa thông tin tuyển sinh đến các bạn trẻ.
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Cận nhan sắc thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên.
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Thảo Nguyên cùng các thí sinh Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong thử thách catwalk trên bãi cát.
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Trong những ngày ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam, Thảo Nguyên trân trọng cơ hội được giao lưu, trải nghiệm, đến thăm nhiều vùng đất.
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Màn trình diễn bikini và trang phục dạ hội ấn tượng của Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên trong đêm chung khảo.

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#Hoa hậu Việt Nam #Thảo Nguyên #Học viện Hàng không #Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên #Top 25 #Nữ sinh

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