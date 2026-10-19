Nữ sinh Học viện Hàng không duy nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Lưu Phương Anh là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ về áp lực khi thi trên quê nhà và sự thay đổi của bản thân sau hơn hai tháng sống, tập luyện tại nhà chung.