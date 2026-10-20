Nữ sinh xin về nhà vì tình huống bất ngờ ở trường

TPO - Khảo sát hơn 4.800 nữ sinh THCS cho thấy 22% lựa chọn xin giáo viên cho về nhà khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ mà chưa chuẩn bị vật dụng cần thiết. Chương trình “Là con gái thật tuyệt” năm học 2026-2027 đặt mục tiêu hỗ trợ hơn 120.000 nữ sinh, ưu tiên các trường nội trú, bán trú vùng biên giới.

Ngày 19/10, tại Trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội, Diana phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế tổ chức lễ khởi động chương trình Là con gái thật tuyệt năm học 2026-2027. Hơn 550 nữ sinh tham dự, trực tiếp trao đổi với chuyên gia về tuổi dậy thì, sức khỏe kinh nguyệt và cách chăm sóc bản thân.

Trong phần giao lưu với bác sĩ Hồ Mai Hoa, không khí bớt ngượng ngùng khi học sinh được đặt câu hỏi về những thay đổi của cơ thể. Các nội dung hướng dẫn đi vào sinh hoạt hằng ngày: vệ sinh kinh nguyệt, lựa chọn sản phẩm phù hợp, nhận biết những dấu hiệu cần tìm đến cán bộ y tế.

Lễ khởi động chương trình Là con gái thật tuyệt năm học 2026-2027. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Nữ sinh hỏi bác sĩ về những bối rối tuổi dậy thì

N.Q.L - học sinh lớp 9A7 - kể từng luống cuống khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ ở lớp. Với em, điều hữu ích sau buổi giao lưu là biết cần chuẩn bị những gì và tìm ai để nhờ giúp đỡ.

“Được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc bản thân và hiểu rằng những thay đổi cơ thể là tự nhiên thì em đã tự tin hơn, biết mình cần chuẩn bị gì và khi gặp khó khăn thì tìm sự giúp đỡ ở đâu”, Q.L chia sẻ.

Những lúng túng như Linh từng gặp được ghi nhận trong khảo sát do chương trình thực hiện với hơn 4.800 nữ sinh THCS. Trong nhóm tham gia, hơn 67% cho biết cảm thấy bất tiện khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ tại trường. Khi chưa chuẩn bị vật dụng cần thiết, hơn 23% dùng giấy vệ sinh hoặc vải sạch để xử lý, còn 22% lựa chọn xin giáo viên cho về nhà.

Về kiến thức, chỉ 32,4% nữ sinh tham gia khảo sát hiểu đúng và đầy đủ về chu kỳ kinh nguyệt. Hơn 60% mới nhận diện qua biểu hiện cơ thể, chưa hiểu rõ ý nghĩa liên quan đến khả năng sinh sản.

Các tỷ lệ này phản ánh câu trả lời của nhóm học sinh được chương trình khảo sát. Từ những tình huống cụ thể, nhu cầu đặt ra là nữ sinh cần được hướng dẫn trước, biết cách xử lý và có nơi tìm sự hỗ trợ ngay tại trường.

Theo bác sĩ Hồ Mai Hoa, cung cấp thông tin khoa học, phù hợp với độ tuổi giúp học sinh bớt e ngại khi nói về sức khỏe của mình.

“Các em không chỉ hiểu rõ hơn về cơ thể mình mà còn biết cách nhận diện chính xác các tình huống cần được tư vấn y tế chuyên sâu, thay vì dựa vào những lời truyền miệng thiếu kiểm chứng”, bác sĩ Hoa nói.

Hơn 550 nữ sinh tham dự lễ khởi động chương trình Là con gái thật tuyệt năm học 2026-2027 tại Trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội, ngày 19/10. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Bà Trần Thị Bích Loan - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em - cho rằng tuổi dậy thì có nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý và cảm xúc. Trẻ em gái có thể bối rối, lo lắng nếu chưa được trang bị kiến thức hoặc thiếu người để chia sẻ. Việc giáo dục cần giúp các em hiểu cơ thể, biết chăm sóc bản thân và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp.

“Các em không cần phải ngại ngùng trước những thay đổi tự nhiên của cơ thể, cũng không cần giữ những băn khoăn trong lòng chỉ vì chưa biết hỏi ai”, bà Loan nói.

Đưa “Góc Nữ sinh” đến 100 trường biên giới

Trong năm học 2026-2027, chương trình đặt mục tiêu triển khai tại 186 điểm trường thuộc 20 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 120.000 nữ sinh. Với chủ đề Hành trình từ đô thị tới biên cương, chương trình ưu tiên nguồn lực cho 100 trường nội trú, bán trú tại 100 xã biên giới đất liền trong giai đoạn I.

Hoạt động trọng tâm là bố trí “Góc Nữ sinh” tại phòng y tế trường học. Mô hình cung cấp tài liệu giáo dục giới tính do Bộ Y tế ban hành, hỗ trợ băng vệ sinh khi học sinh cần. Các em có thể tìm đến thầy cô, cán bộ y tế học đường để hỏi và được hướng dẫn.

﻿ Học sinh trực tiếp đặt câu hỏi với bác sĩ Hồ Mai Hoa về những thay đổi ở tuổi dậy thì và cách chăm sóc bản thân. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Cùng với vật dụng, chương trình tổ chức các buổi chia sẻ trực tiếp với chuyên gia y tế, kết hợp nội dung giáo dục qua video. Mục tiêu là giúp học sinh có kiến thức để tự chăm sóc, giảm bớt lo lắng và hạn chế gián đoạn việc học khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nữ sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn còn gặp hạn chế trong tiếp cận thông tin, sản phẩm vệ sinh và điều kiện chăm sóc bản thân. Sự hỗ trợ vì thế cần bắt đầu từ những nhu cầu hằng ngày.

Hoạt động tại 100 trường biên giới của chương trình nằm trong kế hoạch phối hợp rộng hơn của Hội với các doanh nghiệp, hỗ trợ học sinh tại 248 trường nội trú, bán trú thuộc 248 xã biên giới đất liền giai đoạn 2026-2027.

Để “Góc Nữ sinh” hoạt động thường xuyên, bà Hiền đề nghị các bên thống nhất người phụ trách, hướng dẫn sử dụng và bổ sung vật dụng cần thiết. Việc hỗ trợ sản phẩm phải gắn với tư vấn chăm sóc sức khỏe, phù hợp với lứa tuổi và điều kiện từng địa bàn.

“Chúng tôi mong muốn mỗi ‘Góc Nữ sinh’ thực sự trở thành một địa chỉ gần gũi, hữu ích trong trường học, để sự hỗ trợ được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong kiến thức, kỹ năng chăm sóc bản thân và sự tự tin của các em”, bà Hiền nói.

Sự riêng tư của học sinh được đặt ra trong quá trình vận hành mô hình. Nữ sinh cần được tạo điều kiện để trình bày nhu cầu, hỏi những điều chưa biết và đóng góp ý kiến về cách hỗ trợ. Nhà trường và đơn vị phối hợp phải theo dõi nhu cầu thực tế, duy trì nguồn vật dụng thay vì chỉ cung cấp trong thời điểm phát động.

Đại diện Hội đề nghị trang bị kiến thức cho cả học sinh nam để các em biết tôn trọng, chia sẻ, không trêu chọc hay kỳ thị bạn bè. Với cha mẹ, việc lắng nghe và trò chuyện cùng con cần được duy trì, phối hợp với thầy cô, cán bộ y tế giải đáp những băn khoăn ở tuổi dậy thì.

﻿ ﻿ Một số khoảnh khắc tại lễ khởi động chương trình Là con gái thật tuyệt năm học 2026-2027. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Ngoài sức khỏe kinh nguyệt, chương trình lồng ghép kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, xâm hại và tìm kiếm sự trợ giúp. Khảo sát ghi nhận 32,6% nữ sinh tham gia chưa nhớ chính xác số Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Bà Loan nhấn mạnh học sinh cần biết nhận diện tình huống không an toàn, từ chối hành vi khiến mình lo lắng, khó chịu hoặc bị xâm phạm. Các em được hướng dẫn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô, người lớn đáng tin cậy và ghi nhớ kênh hỗ trợ khi cần.

Về phía doanh nghiệp, ông Takahiro Okada - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm - cho biết chương trình ưu tiên nguồn lực cho các trường biên giới nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và hỗ trợ nữ sinh ở địa bàn còn khó khăn.

“Chúng tôi hy vọng nỗ lực này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và mang lại hỗ trợ thiết thực cho các em nữ sinh tại vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, để khoảng cách địa lý không trở thành rào cản trên hành trình trưởng thành của các em”, ông nói.

Sau lễ khởi động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục theo dõi việc triển khai, bảo đảm nguồn lực duy trì và đánh giá hiệu quả mô hình. Với học sinh, sự hỗ trợ cần có ngay lúc các em gặp khó khăn: vật dụng sẵn có ở phòng y tế, người hướng dẫn và không gian đủ riêng tư để hỏi điều mình còn băn khoăn.

