Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Hơn 1.400 nhân viên Diana Unicharm chạy bộ, gây quỹ gần 200 triệu đồng làm từ thiện

P.V

Chỉ trong 30 ngày, hơn 1.400 cán bộ nhân viên Diana Unicharm đã cùng nhau chinh phục quãng đường gần 150.000 km. Thành tích ấn tượng này góp phần tạo nên quỹ thiện nguyện gần 200 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình gần 150.000 km từ những người chạy không chuyên

Diễn ra từ ngày 8/9 đến 7/10/2026, giải chạy thường niên Across Vietnam – One Diana Unicharm 2026 khép lại với những con số kỷ lục: hơn 1.400 cán bộ nhân viên tham gia, tổng quãng đường tích lũy đạt 148.561,95 km, tương đương 3,7 lần chiều dài đường Xích đạo.

Lễ bế mạc giải chạy Across Vietnam – One Diana Unicharm 2026 tại Bắc Ninh
Lễ bế mạc giải chạy Across Vietnam – One Diana Unicharm 2026 tại Bắc Ninh

Điều đặc biệt là thành tích này không đến từ những vận động viên chuyên nghiệp, mà từ chính những nhân viên văn phòng, công nhân nhà máy với khả năng và kinh nghiệm chạy bộ khác nhau. Có người đã quen với những đường chạy dài, nhưng cũng có người lần đầu tập chạy, hay vừa hồi phục sau chấn thương.

Là một trong những cá nhân dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích 1208 km, anh Nguyễn Văn Lưu – Phòng Sản xuất chia sẻ:

"Ban đầu, tôi tham gia vì muốn thử thách bản thân. Nhưng càng chạy, tôi càng có thêm động lực khi nghĩ rằng mỗi ki-lô-mét mình hoàn thành đều có thể giúp đỡ những người khó khăn. Điều khiến tôi tự hào nhất không phải thành tích cá nhân, mà là việc hơn một nghìn đồng nghiệp đã cùng nhau tạo nên kết quả này."

Hơn 1.400 nhân viên Diana Unicharm chạy bộ, gây quỹ gần 200 triệu đồng làm từ thiện ảnh 2

Anh Nguyễn Văn Lưu nhận giải Nhất giải chạy Across Vietnam – One Diana Unicharm 2026

Đặc biệt, chị Phạm Thu Trà – Phòng Tiếp thị Người tiêu dùng đã hoàn thành gần 80 km dù chưa từng chạy bộ trước đây và vừa hồi phục sau chấn thương đầu gối.

"Tôi chưa bao giờ chạy bộ, và sau khi bị chấn thương gối thì lại càng không. Thế nhưng, khi công ty tổ chức giải và biết rằng từng bước chạy đều có thể đóng góp cho cộng đồng, tôi quyết tâm đăng ký tham dự. Tôi rất vui vì bản thân đã bền bỉ hoàn thành hơn 80 km góp vào quỹ thiện nguyện chung của công ty."

Mỗi ki-lô-mét là một đóng góp cho cộng đồng

Đằng sau thành tích gần 150.000 km là một mục tiêu chung: biến những nỗ lực rèn luyện sức khỏe thành nguồn lực hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2025, Công ty Cổ phần Diana Unicharm đã đẩy mạnh phong trào thể thao nội bộ, kết hợp các hoạt động thiện nguyện nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên vừa chăm sóc bản thân, vừa đóng góp cho xã hội.

Năm nay, giải chạy Across Vietnam – One Diana Unicharm lần đầu được triển khai trực tuyến, tạo điều kiện cho nhân viên trên cả nước tham gia. Với mỗi ki-lô-mét hoàn thành được quy đổi thành 1.000 đồng vào ngân sách thiện nguyện, người tham gia có thêm động lực duy trì vận động và tích lũy quãng đường.

Kết thúc giải chạy, cùng với các khoản quyên góp khác, cán bộ nhân viên Diana Unicharm đã gây quỹ được gần 200 triệu đồng. Nguồn kinh phí được dành để hỗ trợ 380 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà tình thương Hương La & xã Tân Chi - tỉnh Bắc Ninh, xã Co Mạ - tỉnh Sơn La.

Ông Takahiro Okada – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Ninh
Ông Takahiro Okada – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Ninh

Hoạt động này cũng là cách Diana Unicharm lan tỏa triết lý NOLA & DOLA (Hành động vì cuộc sống, Hành động vì ước mơ) của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản: không chỉ giảm bớt những bất tiện, gánh nặng trong cuộc sống mà còn mang tới niềm vui, sự tự tin và cơ hội sống tốt đẹp hơn cho mỗi người.

Ông Takahiro Okada – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm chia sẻ:

"Triết lý NOLA & DOLA không chỉ định hướng cách chúng tôi phát triển sản phẩm, mà còn truyền cảm hứng để mỗi cán bộ nhân viên chủ động quan tâm và đóng góp cho cộng đồng. Tôi rất tự hào khi chứng kiến hơn 1.400 đồng nghiệp cùng nỗ lực vì một mục tiêu tốt đẹp. Trong thời gian tới, Diana Unicharm sẽ tiếp tục phụng sự cộng đồng Việt Nam thông qua những sản phẩm ngày càng chất lượng và các hoạt động xã hội thiết thực, bền vững."

Hơn 1.400 nhân viên Diana Unicharm chạy bộ, gây quỹ gần 200 triệu đồng làm từ thiện ảnh 4

Tinh thần cống hiến cho cộng đồng truyền cảm hứng cho mọi hoạt động của Diana Unicharm

Vượt lên những con số kỷ lục, hành trình Across Vietnam – One Diana Unicharm 2026 cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết và sự bền bỉ: khi mỗi người đóng góp một phần công sức, hàng nghìn bước chạy nhỏ bé có thể tạo nên những giá trị lớn lao cho cộng đồng. Để tìm hiểu thêm các hoạt động của Diana Unicharm, vui lòng truy cập https://www.unicharm.vn/vi/home.html.

#Diana Unicharm #Chạy từ thiện #Gây quỹ #Hỗ trợ cộng đồng #Thể thao xã hội #Hành trình chạy #Từ thiện Việt Nam

Cùng chuyên mục

Giá vàng tăng, USD tiếp tục hạ nhiệt

Giá vàng tăng, USD tiếp tục hạ nhiệt

TPO - Sáng nay (10/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng so với cuối phiên giao dịch chiều qua. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá USD tiếp tục lùi về quanh mốc 25.000 đồng/USD.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc đang tái cơ cấu

Nhiều doanh nghiệp địa ốc đang tái cơ cấu

TPO - Áp lực nợ vay, chi phí vốn và dòng tiền ngày càng lớn buộc nhiều doanh nghiệp bất động sản phải tái cơ cấu hoạt động, bán bớt tài sản, chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng và tập trung nguồn lực cho những dự án có tiềm năng.

Petrolimex hợp tác cùng ENEOS, chủ động nguồn cung dài hạn và chuyển dịch năng lượng

Petrolimex hợp tác cùng ENEOS, chủ động nguồn cung dài hạn và chuyển dịch năng lượng

Trên nền tảng 10 năm đồng hành, Petrolimex và ENEOS tăng cường hợp tác chiến lược thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản. Với Petrolimex, đây là bước đi nhằm chủ động nguồn cung quốc tế, nâng cao khả năng ứng phó trước biến động thị trường, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển sản phẩm và năng lượng mới theo chiến lược Horizon 2030.

Techcombank được vinh danh là 'Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam 2026'

Techcombank được vinh danh là 'Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam 2026'

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa được Tạp chí tài chính quốc tế Euromoney vinh danh “Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam 2026” (Vietnam’s Best Transaction Bank 2026) tại Lễ trao giải Euromoney Transaction Banking Awards 2026 tổ chức tại London, Vương Quốc Anh, khẳng định vị thế dẫn đầu của Techcombank trong lĩnh vực Transaction Banking tại Việt Nam.

44.900 MW nguy cơ lỡ hẹn, áp lực cung ứng điện gia tăng

44.900 MW nguy cơ lỡ hẹn, áp lực cung ứng điện gia tăng

TPO - Khoảng 44.900 MW nguồn điện quy mô lớn giai đoạn 2026-2030 đang có nguy cơ chậm tiến độ so với quy hoạch. Trong khi nhu cầu điện năm 2027 tiếp tục được dự báo tăng khoảng 10%, nhiều dự án điện khí, thủy điện lớn, thủy điện tích năng và nguồn nhập khẩu vẫn phải chạy đua với thời gian.

Phó Thủ tướng: Không để thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Phó Thủ tướng: Không để thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung xăng dầu

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá xăng dầu, điện, than, khí hóa lỏng và các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới và trong nước, điều hành giá xăng dầu theo quy định; bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung.

Chứng khoán chao đảo, dòng tiền bắt đáy dè dặt

Chứng khoán chao đảo, dòng tiền bắt đáy dè dặt

TPO - VN-Index hồi phục đáng kể nhờ lực cầu bắt đáy nhưng vẫn mất hơn 11 điểm khi chốt phiên giao dịch hôm nay (9/11). Thanh khoản co hẹp, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 800 tỷ đồng, gia tăng sức ép lên thị trường.

Stavian và Midas Capital ký MOU đầu tư cáp quang biển, hạ tầng số

Stavian và Midas Capital ký MOU đầu tư cáp quang biển, hạ tầng số

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tập đoàn Stavian và Midas Capital đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư hạ tầng cáp quang biển và công nghệ số, siêu trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Hai bên đồng thời công bố dự án cáp MViSTA kết nối Việt Nam với Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Lý do Phú Quốc 'hết xăng'

Lý do Phú Quốc 'hết xăng'

TPO - Khoảng 2 ngày nay, một số cửa hàng xăng dầu trên đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang xảy ra tình trạng hết xăng, người dân phải xếp hàng chờ mua. Tình trạng này do các cửa hàng chủ động giảm lượng nhập hàng trước dự báo giá xăng dầu sẽ giảm, nhưng bất ngờ nhu cầu mua tăng đột biến.

Kinh tế cửa khẩu đóng góp 46% tổng thu ngân sách Cao Bằng

Kinh tế cửa khẩu đóng góp 46% tổng thu ngân sách Cao Bằng

TPO - Giai đoạn 2021-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cao Bằng đạt hơn 4,46 tỷ USD; nguồn thu từ kinh tế cửa khẩu đóng góp khoảng 46% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, riêng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,64 tỷ USD…

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe