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Nhận định Công an TPHCM vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 19/10: Những kẻ cùng khổ

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Công an TPHCM vs Thể Công Viettel, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu muộn ở vòng 4 sẽ chứng kiến 2 đội bóng chung hoàn cảnh gặp gỡ nhau với tham vọng giành chiến thắng để thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

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Nhận định trước trận Công an TPHCM vs Thể Công Viettel

Xét về mặt tổng thể, cả Công an TP.HCM và Thể Công Viettel đều là những thế lực sở hữu chiều sâu đội hình chất lượng hàng đầu tại giải quốc nội. Đại diện bóng đá thành phố mang tên Bác mang trong mình bản sắc máu lửa, nhiệt huyết cùng phong cách chơi bóng hiện đại, giàu tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel lại đại diện cho sự kỷ luật, lỳ lợm và bản lĩnh mang đậm chất lính. Lối chơi của đội bóng áo lính được xây dựng dựa trên cấu trúc phòng ngự - phản công chặt chẽ, giữ cự ly đội hình cực kỳ khoa học và luôn duy trì được sự điềm tĩnh ngay cả khi rơi vào thế bất lợi.

Thể Công Viettel không chuộng lối đá ào ạt mà chú trọng việc kiểm soát nhịp độ, phong tỏa các hành lang biên và tận dụng triệt để những kẽ hở từ sự nôn nóng của đối phương để tung ra đòn trừng phạt chí mạng.

Có thể không dồi dào lực lượng như Công an Hà Nội, Ninh Bình FC nhưng Thể Công Viettel và Công an TPHCM vẫn đủ tiềm lực để thách thức toàn bộ giải đấu, để chen chân vào những khu vực cao nhất trên BXH. Tuy nhiên, điểm chung của 2 đội là họ chưa thực sự là chính mình.

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Có lẽ việc phải phân sức cho giải đấu quốc tế khiến cả 2 đang đuối ngay giai đoạn đầu mùa. Lần gặp nhau sắp tới có lẽ là dịp để một trong 2 đội đứng lên, lấy sức bật cho chặng đường gian nan phía trước.

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an TPHCM vs Thể Công Viettel

Về mặt phong độ, cả 2 đội đều thắng ít hơn thua trong thời gian qua. Do phải phân sức trên nhiều mặt trận mà 4 trận vừa qua, Thể Công Viettel không thắng nổi trận nào, thua tới 3. Thất vọng nhất có lẽ việc họ bị Hà Tĩnh đánh bại 3-1 tại Hàng Đẫy. Đây là lần đầu tiên Viettel bị Hà Tĩnh ghi tới 3 bàn trên sân nhà. Họ cũng vừa thua Persib Bandung 0-1 ở AFC Champions League 2.

Cả 4 trận đấu, Thể Công Viettel không lần nào ghi nhiều hơn 1 bàn. Việc phụ thuộc quá lớn vào Ribamar khi chân sút này vừa làm nhiệm vụ săn bóng vừa ghi bàn khiến anh bị quá tải.

Trong khi ở hàng thủ, những sai lầm cá nhân đang khiến hệ thống vận hành của đội bóng áo lính bị ảnh hưởng. Hệ quả là họ xếp nhóm dưới ở LPBank V.League 1 và đứng trong khu vực khiêm tốn ở đấu trường châu lục.

CA TP.HCM cho thấy phong độ tương đối ấn tượng trên sân nhà, nơi họ thắng trận duy nhất từ đầu chiến dịch (trước Hà Nội FC). Dẫu vậy, điểm trừ lớn nhất của họ nằm ở sự thiếu tập trung, hệ thống phòng ngự đôi lúc để lộ những khoảng trống chết người trước các pha phản công trực diện của đối thủ. 3 trận vừa qua họ không thắng nổi trận nào, thua cả đội bóng mới lên hạng Bắc Ninh.

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Lịch sử chạm trán giữa đôi bên thường diễn ra vô cùng giằng co và có kết quả khó lường. Những trận đấu giữa hai đội hiếm khi có cách biệt tỷ số quá lớn; phần lớn đều khép lại với thế trận chặt chẽ, đầy ắp va chạm quyết liệt ở khu vực giữa sân. Thể Công Viettel nhỉnh hơn đôi chút về kinh nghiệm và sự lạnh lùng trong các thời khắc quyết định, nhưng họ cũng chỉ thắng được 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất với TPHCM trước kia và nay là Công an TPHCM, còn lại là 3 trận hòa.

Thông tin lực lượng Công an TPHCM vs Thể Công Viettel

Bước vào màn đọ sức này, bài toán nhân sự sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách bày binh bố trận của cả hai huấn luyện viên. Về phía CA TP.HCM, họ nhiều khả năng sẽ tung ra sân bộ khung tối ưu nhất. Dù có một vài ca chấn thương nhẹ ở nhóm cầu thủ dự bị sau mật độ thi đấu dày đặc, song chiều sâu đội hình hiện tại vẫn đủ để ban huấn luyện xoay tua và đưa ra các phương án thay người tạo đột biến trong hiệp hai.

Phía bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel cũng đón nhận những tín hiệu tích cực về mặt lực lượng khi ngoại trừ Ngọc Tân, các trụ cột nơi hàng thủ đã hoàn toàn hồi phục sau chấn thương.

Đội hình dự kiến Công an TPHCM vs Thể Công Viettel

Công an TPHCM: Lê Giang, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Nhật Minh, Đăng Khoa, Quốc Cường, Leonardo, Olaha, Mạnh Đức, Williams Minh Hoàng, Tiến Linh.

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Viết Tú, Văn Tú, Nhật Nam, Văn Khang, Việt Hưng, Brandao, Ribamar.

Dự đoán tỷ số: Công an TPHCM 1-1 Thể Công Viettel

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