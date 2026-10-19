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Thể thao

Giải trượt băng trẻ quốc gia 2026 khép lại với nhiều dấu ấn

Trọng Đạt

Khép lại sau hai ngày tranh tài tại Hà Nội, Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2026 ghi nhận số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, nội dung Solo Ice Dance lần đầu được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia.

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Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2026 khép lại chiều 18/10, sau hai ngày tranh tài tại Hà Nội, với 112 vận động viên đến từ sáu tỉnh, thành phố. Các VĐV thi đấu ở hai nội dung trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật, tranh 37 bộ huy chương.

Giải diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10, do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail tổ chức. Trong tổng số 37 bộ huy chương, trượt băng tốc độ có 29 bộ, trượt băng nghệ thuật có 8 bộ.

Các VĐV tham dự đến từ Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Thái Nguyên. Đáng chú ý, Khánh Hòa lần đầu cử vận động viên tham gia, góp phần mở rộng lực lượng và địa bàn phát triển phong trào trượt băng.

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Trần Khánh Linh giành vị trí thứ nhất nội dung Solo Ice Dance.

Điểm nhấn chuyên môn của giải năm nay là nội dung Solo Ice Dance (khiêu vũ trên băng đơn) lần đầu được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia. Ở nội dung này, vận động viên Trần Khánh Linh giành Huy chương Vàng, xếp trên hai VĐV cùng đơn vị Hà Nội là Lê Bùi Thanh Hằng và Lê Bùi Hương Linh.

Việc bổ sung nội dung mới giúp chương trình thi đấu thêm đa dạng, tạo cơ hội để VĐV trẻ thể hiện năng lực và khuyến khích các câu lạc bộ, địa phương chú trọng đào tạo ở những nội dung trượt băng nghệ thuật.

Bên cạnh kết quả thi đấu, giải tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn. Các nội dung được áp dụng điều lệ và phương thức chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng Thế giới (ISU), với sự tham gia của chuyên gia, giám sát và trọng tài quốc tế. Qua đó, VĐV Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, hoàn thiện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Toạ đàm chuyên môn cùng chuyên gia quốc tế

Ngay sau giải, Ban tổ chức tổ chức tọa đàm chuyên môn với năm chuyên gia kỹ thuật, trọng tài quốc tế, cùng các huấn luyện viên, vận động viên và phụ huynh. Trong số các chuyên gia có những người từng tham gia điều hành, chấm thi tại Olympic và các giải vô địch thế giới.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia phân tích những điểm mạnh, hạn chế trong bài thi của VĐV Việt Nam, đồng thời góp ý về kỹ thuật, chất lượng bài thi và phương pháp tập luyện.

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Tọa đàm trao đổi chuyên môn giữa 5 chuyên gia kỹ thuật, trọng tài quốc tế với các huấn luyện viên, vận động viên và phụ huynh.

Huấn luyện viên, vận động viên và phụ huynh cũng trực tiếp đặt câu hỏi về quy định, cách chấm điểm và lý do một động tác được cộng điểm, bị trừ điểm hoặc không được công nhận. Hoạt động giúp người tham dự hiểu rõ hơn các yêu cầu chuyên môn, rút kinh nghiệm từ thực tế thi đấu và chuẩn bị tốt hơn cho những giải tiếp theo.

Với 112 vận động viên tham dự, đông nhất từ trước đến nay, Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026 ghi dấu với nội dung Solo Ice Dance lần đầu được đưa vào hệ thống thi đấu và hoạt động trao đổi chuyên môn cùng chuyên gia quốc tế. Giải góp phần thúc đẩy phong trào, đánh giá trình độ vận động viên, hỗ trợ công tác đào tạo và xây dựng lực lượng kế cận cho trượt băng Việt Nam.

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#trượt băng #giải trẻ #quốc gia #Solo Ice Dance #hội nhập quốc tế #đào tạo trẻ #Thể thao

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