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Cận cảnh chấn thương đáng sợ của Emiliano Martinez

Hương Ly

TPO - Thủ môn Emiliano Martinez dính chấn thương đầu sau pha va chạm mạnh ở trận gặp Everton. Anh bất tỉnh vài giây, sau đó phải nhập viện khẩn cấp để kiểm tra tình hình.

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Pha bóng dẫn đến chấn thương của Martinez.

Thủ môn Emiliano Martinez được theo dõi và thực hiện xét nghiệm chuyên sâu tại bệnh viện sau khi dính chấn thương ám ảnh trong trận mới nhất với Everton. Thủ môn người Argentina đã đập đầu mạnh xuống mặt sân Hill Dickinson, sau đó rời sân bằng cáng. Huấn luyện viên Xabi Alonso xác nhận Martinez đã hồi lại nhận thức và hoàn toàn tỉnh táo khi được chuyển đến bệnh viện.

Sự cố của Martinez xảy ra từ tình huống phòng ngự của Chelsea trong khu vực cấm địa. Sau quả tạt của Kieran Dewsbury-Hall, Martinez băng ra đấm bóng giải nguy thành công, nhưng đà lao lên khiến anh va chạm trực tiếp với Jarrad Branthwaite bên phía Everton - người cũng đang bật cao đánh đầu. Sau cú va chạm trên không, phần đầu Martinez đập xuống sân.

Ngay sau khi ngã xuống, Martinez rơi vào trạng thái nguy hiểm. Anh có biểu hiện thần kinh không tự chủ, khiến một cánh tay duỗi thẳng và cứng đơ trong tư thế nằm sấp. Đội ngũ y tế chạy rất nhanh vào sân để sơ cứu cho Martinez. Hậu vệ James Tarkowski của Everton kể lại, các trọng tài trên sân nói với anh về việc Martinez "bất tỉnh" ở những giây đầu tiên.

Truyền hình không chiếu lại tình huống dẫn đến chấn thương của Martinez trên sóng trực tiếp. Sự bất an bao trùm các khán giả trên sân Hill Dickinson và những người theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

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Thủ môn Chelsea như bất tỉnh trên sân.

Sau quá trình sơ cứu căng thẳng, các nhân viên y tế đặt Martinez lên cáng với tư thế hai tay khoanh an toàn trước ngực. Lúc này, thủ môn của Chelsea đã tỉnh táo trở lại và được xe cấp cứu đưa thẳng đến bệnh viện gần nhất tại khu vực Liverpool. Branthwaite cũng nhận được sự chăm sóc y tế trên sân nhưng tình trạng không quá nghiêm trọng.

Sau trận, HLV Xabi Alonso lên tiếng trấn an người hâm mộ: "Theo thông tin tôi nhận được, anh ấy rời sân trong tình trạng tỉnh táo. Hiện tại, các bác sĩ đang giữ anh ấy lại bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm y tế nhằm đề phòng mọi rủi ro. Chúng tôi đang chờ thêm kết quả." Người đồng đội Pedro Neto sau đó cũng đã lên tiếng động viên Martinez, tuyên bố toàn đội Chelsea thắng Everton để tặng cho tuyển thủ Argentina.

Chấn thương của thủ môn số một buộc Chelsea phải đưa ra sự thay thế bất đắc dĩ ngay trong trận. Thủ thành trẻ 21 tuổi Mike Penders được tung vào sân, qua đó đánh dấu trận đấu ra mắt của anh tại đấu trường Premier League.

Tình hình chấn thương của Martinez có thể ảnh hưởng mạnh đến kế hoạch của đội bóng thành London trong các vòng đấu tới. Chelsea đang để 5 thủ môn thi đấu dưới dạng cho mượn tại các câu lạc bộ khác, bao gồm hai cái tên dày dạn kinh nghiệm là Robert Sanchez và Filip Jorgensen.

Nếu Martinez phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương vùng đầu, The Blues phải đặt niềm tin vào Mike Penders, cùng sự hỗ trợ từ thủ môn người Mỹ Gabriel 'Gaga' Slonina và tài năng trẻ Teddy Sharman-Lowe.

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