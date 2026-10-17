Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Thanh Hóa vs Nam Định, 18h00 ngày 17/10: 2 trường phái đối nghịch

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Nam Định, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nhiều năm qua, Thanh Hóa và Nam Định đã hình thành nên 2 trường phái đối nghịch. Trận đấu này tiếp tục mang đến sự khác biệt lớn về cách vận hành lối chơi.

thanh-hoa-vs-nam-dinh.jpg

Nhận định trước trận đấu Thanh Hóa vs Nam Định

Cuộc so tài giữa Đông Á Thanh Hóa và Thép Xanh Nam Định trong những mùa giải gần đây luôn mang hơi thở của một trận cầu đinh rực lửa bậc nhất bóng đá Việt Nam. Đây không đơn thuần là cuộc chạm trán giữa hai địa phương láng giềng giàu truyền thống bóng đá cuồng nhiệt mà còn là bài toán đối lập thú vị về triết lý xây dựng câu lạc bộ lẫn phương thức vận hành chiến thuật.

Về phía Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đại diện cho thứ bóng đá gắn kết tập thể, tính tổ chức kỷ luật và bản lĩnh kiên cường. Kể từ thời HLV Velizar Popov hay đến HLV Mai Xuân Hợp, Thanh Hóa đều xây dựng lối chơi hiện đại: gây áp lực tầm cao, chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng và đặc biệt là tinh thần không bỏ cuộc ngay cả khi bị đẩy vào thế hiểm nghèo.

Thanh Hóa không sở hữu dàn sao triệu đô hay những bản hợp đồng bom tấn, nhưng bù lại, họ có một bộ khung cầu thủ nội thi đấu máu lửa, giàu tính chiến đấu kết hợp với những ngoại binh được chắt lọc kỹ lưỡng, phù hợp với cấu trúc chiến thuật. Vậy nên khi mất Văn Thuận, Ngọc Mỹ rồi Ngọc Tân, đội bóng này vẫn giữ được sự lỳ lợm, khó chịu của mình mà vị trí thứ 4 trên BXH là minh chứng.

thanh-hoa-vs-nam-dinh-2988.jpg

Ở chiều ngược lại, Thép Xanh Nam Định bước vào trận đấu với tư thế của một thế lực hùng mạnh về tài chính và chiều sâu đội hình. Đội bóng thành Nam đã vươn mình trở thành ứng cử viên hàng đầu cho mọi danh hiệu quốc nội nhờ phong cách phóng khoáng, bùng nổ với hàng công giàu lựa chọn.

Đội hình Nam Định là tập hợp của nhiều tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm cùng dàn ngoại binh có chất lượng vượt trội so với mặt bằng chung giải đấu, tiêu biểu là Xuân Son - cỗ máy săn bàn thượng hạng có khả năng tự xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs Nam Định

Lối chơi của Nam Định hướng tới sự áp đặt, đầy tốc độ ở hai biên. Nhưng kể từ khi mất Xuân Son, họ đang vận dụng một cách máy móc cách đánh này. Như trận gặp Ninh Bình vừa qua, Nam Định lên bóng liên tục nơi cánh, thường xuyên xuống sát đáy biên nhưng vì thiếu một trung phong chọn vị trí ở bên trong mà Nam Định đã bỏ phí đi rất nhiều tình huống ngon ăn. Ngoại trừ màn vùi dập HAGL 4-0, chưa bao giờ NHM được chứng kiến một Nam Định bùng nổ, tấn công đa dạng từ đầu mùa.

thanh-hoa-vs-nam-dinh1.jpg

Xét về phong độ gần đây, cả hai CLB đều cho thấy sự bền bỉ trong cuộc đua dài hơi, song sự ổn định lại bộc lộ qua những khía cạnh khác nhau. Thanh Hóa thường trải qua những giai đoạn thăng trầm nhất định do giới hạn về quân số, nhưng mỗi khi bị đặt vào thế cửa dưới hoặc chạm trán các đối thủ trực tiếp, tinh thần quật khởi của họ lại bùng nổ dữ dội.

Khả năng tận dụng tình huống cố định và các pha phản công biên sắc như dao cạo luôn là thứ vũ khí giúp Thanh Hóa duy trì mạch trận ấn tượng trên sân nhà. Nhờ đó, đội bóng này đã hạ Đà Nẵng và Hải Phòng để giữ thành tích thắng 2/3 trận, thậm chí còn đứng cao hơn cả Nam Định.

Trong khi đó, Nam Định duy trì hiệu suất tấn công khá thấp. 2 trận gần nhất, họ chỉ ghi vẻn vẹn 1 bàn. Khi xa nhà, Nam Định càng yếu bóng vía với 6 trận sân khách gần nhất không thắng. Nếu như việc thua Hà Nội FC hay Công an Hà Nội là không bất ngờ thì trận thua 0-3 trước Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 2 thực sự đã trở thành lời cảnh báo cho nỗi sợ xa nhà của đội bóng thành Nam. 3 chuyến hành quân gần nhất đến xứ Thanh, Nam Định cũng không thắng trận nào. Liệu sẽ có lần thứ 4 liên tiếp?

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Nam Định

Thanh Hóa: Tuyên Quang, Thanh Nam, Văn Lợi, Đình Huyên, Đức Mạnh, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Damoth, Di Mateo, Salio Guindo, Matheus.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Felix Eboa, Caio Cesar, Văn Đạt, Tyler Thai, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Ti Phông, Romulo, Tuấn Hải.

Dự đoán tỷ số: Thanh Hóa 1-1 Nam Định

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Xem thêm

#Nhận định trước trận đấu Thanh Hóa vs Nam Định #Nhận định Thanh Hóa vs Nam Định #Phong độ #lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs Nam Định #Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Nam Định #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Thanh Hóa vs Nam Định #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá #nhận định

Cùng chuyên mục

Nhận định Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10: Derby khó phân thắng bại

Nhận định Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10: Derby khó phân thắng bại

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17/10, vòng 4 LPBank V.League 2026/27 – thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cùng có khởi đầu tích cực, Hà Tĩnh và SLNA đều có lý do để hướng đến chiến thắng trong trận derby Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, có nhiều cơ sở để tin rằng cuộc đối đầu này sẽ khó phân định thắng thua.

Everton vs Chelsea

Nhận định Everton vs Chelsea, 18h30 ngày 17/10: Giải mã hiện tượng

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Chelsea, Vòng 7 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chelsea vừa tìm lại niềm vui chiến thắng bằng màn trình diễn bùng nổ, nhưng liệu thầy trò HLV Xabi Alonso có thể duy trì đà hưng phấn khi phải làm khách trước Everton vẫn chưa biết mùi thất bại tại Ngoại hạng Anh mùa này?

Môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì đáng chú ý?

Môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì đáng chú ý?

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc đồng nghĩa với việc các golfer bước vào sân với hai mục tiêu song hành: cạnh tranh danh hiệu Vô địch Quốc gia danh giá và đóng góp vào thành tích của đoàn ở kỳ Đại hội 4 năm mới tổ chức một lần.

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

TPO - Chelsea xác nhận Reece James đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công hôm 16/10, sau khi dính chấn thương trong một buổi tập tuần trước. Hậu vệ 26 tuổi dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, đồng nghĩa với việc anh khó có thể trở lại trước năm 2027.

Balogun

FIFA sẽ sửa đổi Điều 27 của quy tắc kỷ luật sau vụ việc của Balogun

TPO - Vụ việc Folarin Balogun được tạm hoãn án treo giò tại World Cup 2026 khiến FIFA đối mặt với nhiều sức ép về tính minh bạch. Trước những phản ứng gay gắt, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang lên kế hoạch sửa đổi quy định kỷ luật nhằm tránh lặp lại tiền lệ gây tranh cãi.

Giải đấu truyền thống của Thái Lan 'ế khách', phải mời Brunei lấp chỗ

Giải đấu truyền thống của Thái Lan 'ế khách', phải mời Brunei lấp chỗ

TPO - Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa chính thức chốt danh sách các đội tuyển khách mời tham dự King’s Cup 2026 sau biến động nhân sự vào phút chót. Theo đó, đội tuyển Brunei - hiện đứng thứ 196 trên bảng xếp hạng FIFA - đã được lựa chọn thay thế cho Bahrain sau khi đội bóng Tây Á bất ngờ tuyên bố rút lui.

Ronaldo âm thầm giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha?

Ronaldo âm thầm giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha?

TPO - Tương lai của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha đang đứng trước bờ vực khép lại sau rạn nứt nghiêm trọng giữa anh và ban huấn luyện. Vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí sẽ là dấu chấm hết cho tương lai của CR7 trong màu áo Seleccao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe