Giải đấu truyền thống của Thái Lan 'ế khách', phải mời Brunei lấp chỗ

TPO - Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa chính thức chốt danh sách các đội tuyển khách mời tham dự King’s Cup 2026 sau biến động nhân sự vào phút chót. Theo đó, đội tuyển Brunei - hiện đứng thứ 196 trên bảng xếp hạng FIFA - đã được lựa chọn thay thế cho Bahrain sau khi đội bóng Tây Á bất ngờ tuyên bố rút lui.

Như vậy, giải đấu truyền thống lần thứ 52 của Thái Lan dự kiến khởi tranh vào tháng 11 tới sẽ là cuộc tranh tài giữa 4 đội tuyển: chủ nhà Thái Lan, Tajikistan, Oman và Brunei.

Sự thay đổi này khiến giới chuyên môn nhận định đây là cơ hội vàng để Voi chiến giải cơn khát danh hiệu sau chuỗi thời gian thi đấu không như kỳ vọng. Từ 2022 tới nay, họ chưa một lần vô địch Đông Nam Á hay giành HCV SEA Games bóng đá nam. Với King’s Cup thì 4 lần tổ chức vừa qua, Thái Lan chỉ đăng quang đúng 1 lần.

Xét về tương quan lực lượng, các đối thủ cạnh tranh ngôi vương đều được coi là “mềm”, không có đối thủ mạnh như Curacao hay Iraq trước kia. Tajikistan từ trước đến nay không phải là tập thể quá tầm đối với đội bóng xứ Chùa vàng, trong khi Oman đang có dấu hiệu sa sút phong độ rõ rệt, tiêu biểu là thất bại nặng nề 0-3 trước Indonesia cách đây không lâu.

Đáng chú ý nhất, sự hiện diện của Brunei - một trong những đội tuyển có thứ hạng thấp nhất làng túc cầu thế giới và thường xuyên nhận những thất bại đậm trước Thái Lan - càng mở rộng cánh cửa vô địch cho đội chủ nhà.

Lần gặp nhau mới nhất, Thái Lan đã vùi dập Brunei 5-0

Quyết định chọn một đối thủ có chênh lệch trình độ quá lớn như Brunei đã thu hút nhiều sự tò mò. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ ban tổ chức, động thái này xuất phát từ hàng loạt trở ngại khách quan mang tính khách quan:

Thứ nhất, quỹ thời gian hạn hẹp sau sự rút lui đột ngột của Bahrain đã đẩy ban tổ chức vào thế bị động, gây ra rất nhiều hạn chế trong việc liên hệ các đội tuyển thay thế. Phần lớn các đội tuyển tiềm năng khác đều đã kín lịch thi đấu giao hữu quốc tế, dù một số kế hoạch trong số đó chưa được công bố rộng rãi ra truyền thông. Ví dụ như Yemen đã chốt lịch sang Trung Quốc đá giải giao hữu, Kuwait cũng có “quân xanh”…

Thứ 2, rào cản thủ tục hành chính, đặc biệt là quy trình xin thị thực đến Thái Lan của nhiều quốc gia khiến họ không thể hoàn tất kịp tiến độ trước ngày bóng lăn. Đi kèm với đó là vấn đề nội bộ từ các ứng viên lân cận: Myanmar gặp rắc rối riêng trong nước, Djibouti mới chỉ bắt đầu tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA nên chưa sẵn sàng, còn Philippines lại đối mặt với bài toán nan giải trong khâu triệu tập lực lượng.

Cuối cùng là trường hợp của Venezuela (hạng 49 thế giới). Đây là cái tên chất lượng nhất từng được Thái Lan nhắm tới. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tiêu chuẩn của các cơ sở vật chất hiện có của chủ nhà. Do vậy, họ đã từ chối.

Tổng hòa những lý do bất khả kháng trên, việc Thái Lan lựa chọn Brunei trở thành giải pháp tình thế an toàn nhất để giải đấu có thể diễn ra đúng kế hoạch.