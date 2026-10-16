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Rà soát từng chi tiết, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast 2026

Hương Ly

TPO - Ngày 16/10, đoàn công tác báo Tiền Phong làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM để thống nhất các phương án tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast 2026, nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra từ ngày 23 đến 28/11.

Trao đổi tại buổi làm việc có nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố và các đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Thay mặt Báo Tiền Phong - đơn vị tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast 2026 - nhà báo Thu Hà chia sẻ: "Báo Tiền Phong là đơn vị đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia 4 mùa, sắp tới là mùa thứ 5 tại TPHCM. Trong đó, có 3 mùa tổ chức tại Hải Phòng và lần gần nhất chúng tôi đăng cai ở Quy Nhơn. Năm nay, khi giải đấu nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, chúng tôi tuân thủ tổ chức giải đấu tại TPHCM và khởi tranh vào tháng 11".

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Buổi làm việc của đoàn công tác báo Tiền Phong tại Sở VH-TT TPHCM.

Nhà báo Thu Hà điểm qua các hạng mục quan trọng để tổ chức giải đấu sắp tới, trên tinh thần tuân thủ chặt chẽ quy định, điều lệ trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Trải qua 4 mùa tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia, báo Tiền Phong đã xây dựng quy trình hoàn chỉnh, chặt chẽ để tổ chức sân chơi đỉnh cao cho các golfer.

Tuy nhiên, dựa trên tình hình thực tiễn ở địa điểm thi đấu tại TPHCM, báo Tiền Phong cần sự chung tay, hỗ trợ của Sở VH-TT thành phố để chuẩn bị những điều kiện thi đấu tốt nhất, đảm bảo tính chuyên môn cao và an toàn tuyệt đối cho giải đấu.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở - chia sẻ: "Trước hết, chúng tôi trân trọng các đơn vị trong ban tổ chức, đồng hành để xúc tiến đưa Giải Vô địch Golf Quốc gia về TPHCM. Các bên cùng chung tay tổ chức thành công Giải Vô địch Golf Quốc gia trên tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi từ mọi phía".

Phó Giám đốc sở VH-TT chỉ đạo nhanh, quyết liệt ngay từ cuộc họp để tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong công tác tổ chức, điển hình như việc địa điểm thi đấu dự kiến tại Củ Chi xa trung tâm, có nhiều lối nhỏ dẫn vào sân golf, có thể khiến golfer và các khán giả gặp khó để đi đúng đường. Sở VH-TT sẽ phối hợp cùng báo Tiền Phong, sân golf và địa phương để đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho golfer.

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Ông Nam Nhân (giữa) - Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao thành phố - trong buổi làm việc.

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp với hệ thống máy quay đa góc độ, giúp khán giả cả nước theo dõi trọn vẹn mọi khoảnh khắc tranh tài ấn tượng của hơn 100 golfer. Không chỉ tập trung vào chuyên môn, các sự kiện sau thi đấu như gala trao giải cũng được ban tổ chức lên phương án tỉ mỉ, hướng đến một kỳ giải thành công rực rỡ, xứng tầm với vị thế của một môn thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Theo lịch thi đấu của Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast 2026, ngày 23/11 là ngày tập luyện và họp kỹ thuật. Hai vòng đầu nội dung cá nhân diễn ra trong ngày 24 và 25/11; vòng chung kết cá nhân tổ chức ngày 26/11. Ngày 27/11, các đội thi đấu tứ kết và bán kết. Hai trận tranh huy chương đồng, huy chương vàng cùng lễ trao giải và bế mạc dự kiến diễn ra ngày 28/11.

Mùa giải gần nhất, Nguyễn Tuấn Anh vô địch bảng nam, còn Lê Chúc An đăng quang bảng nữ. Chúc An lập dấu mốc khi trở thành golfer nữ đầu tiên ba năm liên tiếp giành chức vô địch quốc gia, trong khi Nguyễn Tuấn Anh lần đầu lên ngôi sau hai mùa giải cán đích ở vị trí thứ 3 và Á quân.

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