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Xung đột Trung Đông khiến tuyển Indonesia đối diện nguy cơ 'ngồi chơi xơi nước' dịp FIFA Days

Đặng Lai

TPO - Kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2027 của đội tuyển Indonesia đang đứng trước xáo trộn lớn do biến động ở khu vực Trung Đông. Mới đây, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, đã chính thức lên tiếng.

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Tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông bất ngờ leo thang căng thẳng khi Saudi Arabia hứng chịu nhiều đợt không kích. Theo kế hoạch vào tháng 11, đội tuyển Indonesia sẽ bay sang Trung Đông thi đấu 2 trận làm nóng với Jordan và Kuwait. Đây chính là điều khiến ông Thohir đứng ngồi không yên vì thời gian còn lại là không nhiều trong khi chưa xuất hiện động thái nào cho thấy xung đột sẽ hạ nhiệt.

"Thực ra, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với một số quốc gia Trung Đông về các trận đấu chuẩn bị cho Asian Cup diễn ra vào tháng 1. Tuy nhiên, tình hình ở đó là khá lo ngại, đặc biệt là về mặt an ninh. Sự an toàn của ban huấn luyện và các cầu thủ của chúng tôi phải là ưu tiên hàng đầu", chủ tịch LĐBĐ Indonesia nói.

Để có cơ sở đưa ra phán quyết cuối cùng, PSSI đang thiết lập kênh liên lạc khẩn cấp với các liên đoàn đối tác nhằm đánh giá mức độ rủi ro tại thực địa. Ông Erick Thohir nhấn mạnh việc cần có cam kết an ninh chắc chắn trước khi đội tuyển Indonesia lên đường: "Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ liên hệ với các quốc gia từng đạt thỏa thuận thi đấu để nắm bắt tình hình an ninh thực tế tại đó. Nếu chính họ cảm thấy không thể bảo đảm an ninh, chắc chắn chúng tôi buộc phải cân nhắc lại kế hoạch này".

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Song song với việc chờ đợi phản hồi, PSSI đã chủ động tính toán các kịch bản dự phòng nhằm tránh nguy cơ đội tuyển bị gián đoạn quá trình tập dượt. Dù vậy, ông Thohir thừa nhận việc tìm kiếm “quân xanh” chất lượng thay thế trong khoảng thời gian vỏn vẹn một tháng là bài toán vô cùng nan giải.

"Chúng tôi chờ diễn biến trong những ngày tới. Nếu điều kiện thực sự không thuận lợi, chúng tôi buộc phải tìm đối thủ giao hữu khác ở một quốc gia khác. Điều này khá phức tạp, nhất là khi thời gian còn lại chỉ khoảng 1 tháng. Dù không hề dễ dàng, nhưng với tôi, an toàn của các cầu thủ là trên hết", ông nói.

Theo kết quả bốc thăm Asian Cup 2027, Indonesia nằm ở bảng F bên cạnh Nhật Bản, đương kim vô địch Qatar và kình địch Đông Nam Á - Thái Lan. Thầy trò HLV John Herdman sẽ chính thức bước vào giải đấu bằng trận ra quân khó khăn gặp tuyển Nhật Bản vào ngày 11/1/2027. Do tính chất khắc nghiệt của bảng đấu, việc sớm ổn định kế hoạch cọ xát trong tháng 11 sẽ mang tính quyết định lớn đến khâu chuẩn bị chiến thuật của đội bóng xứ vạn đảo.

Thái Lan chung cảnh ngộ

Khá thú vị là cả đội tuyển Thái Lan cũng chung cảnh ngộ nhưng vì lý do khác. King’s Cup 2026 được Thái Lan đăng cai sẽ diễn ra trong tháng 11, nhưng đội tuyển Bahrain đã bất ngờ rút lui. Phía Thái Lan đang gấp rút tìm “quân xanh” thay thế. Không loại trừ khả năng Indonesia và Thái Lan sẽ phải “giành giật” đối thủ của nhau.

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#Indonesia #Asian Cup #Trung Đông #bóng đá #an ninh #Saudi Arabia #đội tuyển Indonesia #Asian Cup 2027

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