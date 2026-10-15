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Thể thao

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Kiều Khanh

TPO - Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

Khả năng Asian Cup 2027 bị hoãn đang trở thành chủ đề được quan tâm khi tình hình an ninh tại Saudi Arabia xuất hiện những diễn biến đáng lo ngại. Trước những câu hỏi về tương lai của giải đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ibrahim Al Khalifa xác nhận phương án lùi thời điểm tổ chức sang năm 2028 hoàn toàn có thể được tính đến nếu điều kiện thực tế không cho phép giải diễn ra như dự kiến.

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Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ibrahim Al Khalifa.

Phát biểu với báo chí tại Zurich (Thụy Sĩ), nơi diễn ra cuộc họp Hội đồng FIFA, người đứng đầu AFC cho biết: "Chúng ta có thể đợi đến cuối tháng 11. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi trong khu vực và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu cần đưa ra quyết định thì chúng tôi sẽ làm, nhưng chúng tôi có thể lùi lại một năm đến năm 2028 nếu cần. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang theo dõi tình hình và mọi thứ đều đúng tiến độ".

Phát biểu của người đứng đầu AFC cho thấy cơ quan quản lý bóng đá châu Á đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Thay vì vội vàng thay đổi lịch thi đấu, AFC muốn có thêm thời gian để đánh giá mức độ an toàn, khả năng tổ chức cũng như những tác động có thể phát sinh đối với các đội tuyển tham dự.

Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia. Đây là lần đầu tiên quốc gia Tây Á này đăng cai giải đấu. Theo kế hoạch, các trận đấu sẽ được tổ chức tại ba thành phố gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar, trên tổng cộng tám sân vận động. Trong đó, thủ đô Riyadh đảm nhận phần lớn các trận đấu, bao gồm những cuộc đối đầu quan trọng của giải.

Tuy nhiên, những diễn biến an ninh gần đây đã khiến kế hoạch tổ chức giải đấu đối mặt với nhiều dấu hỏi. Các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Riyadh, trong đó có vụ việc liên quan đến sân bay quốc tế của thủ đô Saudi Arabia, làm gia tăng quan ngại về an toàn của người dân, du khách và các đoàn thể thao quốc tế.

Không chỉ vấn đề an toàn tại các địa điểm thi đấu, khả năng di chuyển của cầu thủ, ban huấn luyện, trọng tài và người hâm mộ cũng là yếu tố cần được tính toán. Một giải đấu quy mô lớn như Asian Cup đòi hỏi hệ thống giao thông, lưu trú, an ninh và hậu cần vận hành ổn định trong suốt thời gian diễn ra.

Nếu phương án hoãn giải được thông qua, đây sẽ không phải lần đầu tiên Asian Cup phải điều chỉnh kế hoạch vì những yếu tố ngoài chuyên môn. Vòng chung kết Asian Cup 2023 ban đầu được dự kiến tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2023. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc rút quyền đăng cai trong bối cảnh các biện pháp phòng chống COVID-19, Qatar được lựa chọn làm chủ nhà thay thế. Giải đấu sau đó diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2/2024.


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#Chủ tịch AFC #AFC #Asian Cup 2027 #Asian Cup #Saudi Arabia #Châu Á #Lo ngại an ninh #Salman bin Ibrahim Al Khalifa

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