Thể Công Viettel thua đội bóng Indonesia trong thế 10 đấu 10

Trước trận này, Persib đánh bại FC Seoul 1-0 ở ngày ra quân, còn Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory 1-1. Vì vậy, chuyến làm khách tại Indonesia là cơ hội để đội bóng áo lính giành thêm điểm trong cuộc đua ở bảng E.

Thi đấu trên sân khách, Thể Công Viettel nhập cuộc khá chủ động và sớm tạo được tình huống đáng chú ý. Phút thứ 5, từ quả phạt góc bên cánh trái, Triệu Việt Hưng đưa bóng vào vòng cấm để Rimario đánh đầu, nhưng bóng bay vọt xà.

Persib đáp trả bằng những pha lên bóng nhanh. Phút thứ 8, Mariano Peralta có cơ hội sau sai sót của hàng thủ đội khách, nhưng thủ môn Văn Việt kịp băng ra kiểm soát tình hình.

Trong thế trận giằng co, Khuất Văn Khang tạo thêm cơ hội cho đội khách ở phút 21 với quả tạt để Triệu Việt Hưng đánh đầu chệch khung thành Persib. Đội khách cũng thử vận may bằng cú sút xa của Ikwan Ali Tanamal ở phút 32, buộc Văn Việt phải đấm bóng cứu thua.

Bước ngoặt đến ở phút 42. Peralta đi bóng vào vòng cấm và bị Lương Chí Khải phạm lỗi, khiến Thể Công Viettel phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo người Argentina đánh lừa Văn Việt, ghi bàn mở tỷ số ở phút 45. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel đẩy cao đội hình và chủ yếu tìm cơ hội từ những pha đưa bóng vào vòng cấm. Phút 66, Nguyễn Đức Hoàng Minh đánh đầu nhưng bóng đi nhẹ, không gây khó cho thủ môn Teja Paku Alam. Hai phút sau, Thể Công Viettel gặp bất lợi khi Paulinho Martins nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Tuy nhiên, Persib không giữ được lợi thế hơn người lâu. Phút 74, Marc Klok cũng nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Đức Hoàng Minh, đưa hai đội trở lại thế cân bằng về quân số. Thể Công Viettel có cơ hội từ quả đá phạt sau đó, nhưng cú dứt điểm của Đinh Viết Tú ở phút 75 đi vọt xà.

Những phút cuối, đội khách tiếp tục tìm bàn gỡ bằng các pha bóng bổng, nhưng hàng thủ Persib hóa giải được những đường đưa bóng vào khu vực cấm địa. Ở chiều ngược lại, Văn Việt cứu thua liên tiếp trước hai cú dứt điểm của đội chủ nhà ở phút 80, giữ cách biệt ở mức tối thiểu. Thể Công Viettel không thể tận dụng thời gian còn lại để san bằng tỷ số, rời sân khách với thất bại 0-1.

Với kết quả này, Persib nối dài khởi đầu toàn thắng ở bảng E sau hai lượt trận. Thể Công Viettel vẫn có một điểm từ trận hòa Melbourne Victory và sẽ cần cải thiện khả năng tạo cơ hội nếu muốn cạnh tranh suất đi tiếp.