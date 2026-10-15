Martínez lên tiếng đính chính sau phát ngôn gây tranh cãi: 'Tôi nói ra vì tức giận và thất vọng'

TPO - Một ngày sau cuộc phỏng vấn gây xôn xao dư luận, trung vệ Lisandro Martínez đã chính thức lên tiếng làm rõ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, những lo ngại mà anh nêu ra không phải là suy nghĩ riêng lẻ trong phòng thay đồ Man United.

Trung vệ Lisandro Martínez của Manchester United gây chú ý khi đặt câu hỏi về mức độ hỗ trợ mà ban lãnh đạo dành cho HLV Michael Carrick. Những phát biểu của anh được cho là gửi tới giám đốc bóng đá Jason Wilcox, trong bối cảnh đội hình bị đánh giá là chưa được bổ sung đủ nhân sự để tăng tính cạnh tranh.

Một ngày sau cuộc phỏng vấn, cầu thủ người Argentina đăng tải tuyên bố dài nhằm giải thích về những phát biểu của mình.

Martínez thừa nhận: “Tôi đã nói ra vì tức giận và thất vọng khi không đạt được kết quả mà tất cả chúng tôi mong muốn”.

Lisandro Martínez tức giận về chính sách chuyển nhượng của MU mùa này (Ảnh: New York Times)

Theo trung vệ 28 tuổi, những người quen biết anh đều hiểu anh sống với bóng đá bằng niềm đam mê, sự cống hiến và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Bởi vậy, việc không đạt được kết quả như kỳ vọng càng khiến anh thất vọng, đặc biệt khi đang khoác áo một CLB có lịch sử và tầm vóc như Manchester United.

Martínez giải thích rằng mong muốn “nhiều hơn” của anh xuất phát từ khát vọng phát triển, nâng cao chất lượng đội bóng và có đủ điều kiện để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Theo anh, những tiêu chuẩn đó phải bắt đầu từ chính mỗi cầu thủ.

“Chúng tôi cần đòi hỏi nhiều hơn từ chính mình và làm việc cùng nhau để đưa Manchester United trở lại đỉnh cao”, Martínez nhấn mạnh.

Kết thúc tuyên bố, trung vệ người Argentina khẳng định vẫn đặt niềm tin vào các đồng đội, HLV trưởng và những người đang nỗ lực giúp CLB tiến bộ.

“Mục tiêu của tôi vẫn như vậy từ ngày đầu: chiến thắng, cạnh tranh ở cấp độ cao nhất và cống hiến tất cả những gì tôi có cho huy hiệu này”.

Đáng chú ý, trong tuyên bố, cầu thủ này không nhắc trực tiếp tới ban lãnh đạo hay chính sách chuyển nhượng.

Lisandro Martínez không cho rằng việc thay đổi HLV sẽ giúp MU giải quyết tình hình (Ảnh: Sky Sports)

Không phải tiếng nói đơn lẻ

Theo thông tin được đăng tải, Martínez không phải cầu thủ duy nhất ở Man United có những băn khoăn về tình hình CLB. Phần lớn cầu thủ được cho là đồng tình với đánh giá của anh, trong khi nhóm thủ lĩnh đội bóng đã nêu những lo ngại tương tự trong nội bộ từ đầu mùa giải.

Manchester United được cho là đang cân nhắc các biện pháp kỷ luật đối với Martínez, bao gồm khả năng phạt tiền. Hợp đồng hiện tại của trung vệ này có thời hạn đến tháng 6/2027, song CLB có quyền gia hạn thêm một năm đến 2028.

Bộ phận tuyển dụng thừa nhận sai lầm

Theo phóng viên Simon Stone của BBC Sport, bộ phận tuyển dụng Manchester United đang làm việc với các mục tiêu tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng tháng Một.

Động thái này diễn ra sau khi những người trong CLB thừa nhận việc không bổ sung hậu vệ trái để hỗ trợ Luke Shaw và không chiêu mộ thêm tiền đạo hỗ trợ Benjamin Šeško là những quyết định chưa hợp lý.

Một nguồn tin am hiểu tình hình tại Old Trafford mô tả nội bộ đội bóng đang rơi vào “một mớ hỗn độn”, đồng thời cho biết Jason Wilcox chưa đối mặt nguy cơ mất việc.

Dù vậy, giám đốc bóng đá này vẫn hứng chịu chỉ trích từ một bộ phận dư luận, trong đó có ý kiến cho rằng ông can thiệp quá sâu vào công tác chuyên môn.

Jason Wilcox đang hứng chịu nhiều chỉ trích (Ảnh: BBC Sports)

Vấn đề không chỉ nằm ở HLV

Phản ứng của Martínez cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều cổ động viên (CĐV). Theo họ, vấn đề của Man United không chỉ nằm ở huấn luyện viên. Đội bóng đã trải qua gần 10 đời HLV nhưng vẫn chưa định hình được phong cách chơi rõ ràng.

Các CĐV điểm lại quãng thời gian đó: từ lối đá phòng ngự phản công thời Solskjaer, lối chơi kiểm soát bóng của Ten Hag, đến lối pressing tầm cao của Ruben Amorim. Việc liên tục thay đổi triết lý khiến đội bóng khó có thể hình thành một lối chơi ổn định.